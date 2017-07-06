Молодых бизнесменов на Крохале учили достигать поставленных целей

На площадке «Ты предприниматель» на Республиканском образовательном молодежном форуме «Инноватика: Крохаль 2017» не все так узкопрофильно и не все стороны касаются бизнеса напрямую. Многие факторы зависят от внутреннего состояния человека, от эмоциональной составляющей и здесь, большую роль играет сама физика чувств и внутреннего голоса. Свою занимательную лекцию, насыщенную всевозможными практиками, провёл Сергей Куракин – тренер проекта «Спарта», КМС по гандболу, КМС по армрестлингу, КМС по регби.

— Наше сообщество объединяет людей разных профессий и возрастов, у которых есть общие интересы и желание раскрывать свой потенциал. Среди участников сообщества встречаются чемпионы мира, банкиры и депутаты, генеральные директора, топовые блогеры, дизайнеры и маркетологи, серьезные бизнесмены и начинающие предприниматели. Мы создаём окружение людей, которые намерены получать от жизни больше. Попав в такую атмосферу, невозможно оставаться на месте не меняясь и не двигаясь вперёд с желанием добиться своих целей. «Спарта» – это точка опоры для роста, место, которое вдохновляет жить яркой насыщенной жизнью, вести здоровый и активный образ жизни, мотивирует на самостоятельное развитие, успех и достижение поставленных целей, — поделился информацией о проекте «Спарта» Сергей Куракин.

Сергей обозначил свою твёрдую позицию с самого начала выступления – он обращался к каждому предпринимателю и гостю площадки на «ты», чтобы все чувствовали, что обращение направлено именно к нему, а задавать вопрос или отвечать на задания спикера необходимо было лишь от своего имени, не перекладывая ответственность на «кого-то».

Далее, спикер затронул такие темы как постановка цели и формирование чёткого плана ради её достижения. Самым запоминающимся занятием стала открытая практика «обезьяна, карабкающаяся на дерево», участие в которой заставило «попотеть» молодых предпринимателей в прямом смысле слова. В ходе данного эксперимента был сформулирован вывод: «Я сам себе мешаю, потому что боюсь проблем. А проблем вовсе нет, есть задачи, которые мы с лёгкостью решаем».

По сообщению УГТУ