На «Инноватике» открылась «Юридическая клиника»

На «Инноватике» заработал проект «Юридическая клиника». Инициаторы проекта за день работы собрали десяток обращений от участников форума и рассказали о формах государственной социальной поддержки молодежи.

«Юридическая клиника» развернула свою работу в фойе санатория профилактория УГТУ, на базе которого в эти дни проходит седьмой республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль 2017». Всего за день ее представители собрали десяток обращений от участников форума. Среди проблем, для разрешения которых требуется помощь юристов – постановка на учет молодых семей для улучшения жилищных условий, поддержка сирот и многодетных семей. Вся помощь – бланки заявлений, объяснения как и что писать, выдержки из законов и составление исковых заявлений в случае отказа от органов госвласти – бесплатны.

— На «Инноватике» тот возрастной контингент, с которым мы работаем – молодые люди до 35 лет, которым мы рассказываем о программах софинансирования жилья для молодых семей, для сирот и многодетных семей. Помощь им нужна уже на старте – получить информацию о том, какие программы поддержки существуют, какие документы необходимо собрать, чтобы отправить запрос. Люди обращаются к нам, потому что найти всю эту информацию самостоятельно крайне сложно. Чтобы получить один документ, нужно просмотреть 60 страниц текста, несколько регламентов. Еще можно прийти в местную администрацию и сделать конкретный запрос. Люди за этим и приходят, чтобы узнать, какие документы нужны, под какие критерии они попадают, — рассказал инициатор проекта «Юридическая клиника» эксперт форума Александр Лебедев.

Сам проект также можно назвать «молодым» — официально он был запущен 1 июня. За это время его авторы успели предварительно договориться с Ассоциацией юристов Коми о сотрудничестве и провести предварительные переговоры с экспертами по ЖКХ, составить несколько исковых заявлений.

У нас уже два заявления были написаны, скажу честно, с первым мы не справились, пришлось дорабатывать. По второму заявлению по иску документы были сразу приняты, человек был поставлен на учет. Сейчас мы на стадии заключения соглашения с Ассоциацией юристов Коми, устные договоренности об этом есть, сразу после «Инноватики» подпишем. Благодаря этому соглашению мы сможем привлекать студентов-юристов из разных учебных заведений к практике, у нас будет конкретная группа людей, которые хотят работать и получать практику, — поделился успехами Александр Лебедев.

Помимо юридической помощи участникам «Инноватики» инициатор проекта «Юридическая клиника» также поделился со слушателями образовательной программы форума «Местное самоуправление» и механизмами реализации всего проекта, его перспективами и уже наработанным опытом. При этом, по его словам, становиться в очередь в «Юридическую клинику» за бесплатной юридической помощью вовсе необязательно. Большую часть вопросов ее консультанты способны решить по телефону, получив вопрос через официальную группу проекта Вконтакте https://vk.com/zakonkomi.

Напомним, в этом году седьмой республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль 2017» проходит с 3 по 8 июля. Участники на восьми образовательных площадках работают с экспертами и спикерами по направлениям «Ты – предприниматель», «Кадры государственной молодежной политики», «Молодежные медиа», «Волонтерство», «Молодежное самоуправление», «Технопарк», «Патриотизм» и «Творчество». Организаторами форума «Инноватика: Крохаль 2017» выступают Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина», ГАУ Республики Коми «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив».