На программе «Ты-предприниматель» приступили к обучению начинающих бизнесменов

В минувшие выходные в рамках федеральной программы «Ты-предприниматель» в Сыктывкарском торгово-экономическом колледже прошло обучение по образовательному курсу «Генерация бизнес-идеи». Всего в обучении приняли участие 50 молодых в людей в возрасте от 16 до 30 лет.

Программа «Генерации бизнес-идеи» предназначена для тех, у кого нет конкретной бизнес-идеи, но кто хотел бы начать свой бизнес. Программа позволяет потенциальным предпринимателям генерировать и проводить анализ собственных бизнес-идей с целью выбрать из них наиболее подходящую, именно ту, которая послужит базой для создания перспективного предприятия.

Лучшие выпускники данного курса будут приглашены на полноценную образовательную программу «Школа начинающего предпринимателя», где смогут погрузиться в предпринимательскую деятельность, познакомятся с основами бухгалтерского учета, налогообложения, маркетинга, узнают о существующих программах поддержки предпринимательства. Также в рамках программы состоятся встречи с федеральными экспертами, представителями государственных ведомств и структур.

Напомним, следующая образовательная программа «Генерация бизнес-идеи» пройдет в Сыктывкаре 21-22 октября, участие в ней могут принять все желающие в возрасте до 30 лет предварительно заполнив заявку. Участие в программе бесплатное.