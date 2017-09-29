На слете ЛТО осваивают «Профессию будущего»

На слете участников лагерей труда и отдыха (ЛТО) прошли профориентационные мероприятия под общим названием «Профессия будущего», в которых принимали участие профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования. У каждого учреждения была своя площадка, на которой подростки могли поближе познакомиться с той или иной профессией.

В целом, в рамках программы слета, ребята проходят тренинговые практикумы, профориентационные мероприятия, деловые игры, участвуют в различных мастер-классах, встречаются с представителями государственных органов власти, органов местного самоуправления, общественных объединений.

В ходе смены ребята разрабатывают проекты профессий «Будущего», проходят экспериментальную сессию и строят один большой «Город профессий». На днях состоялось Заседание Конкурсной межведомственной комиссии по определению лучших муниципальных образований по организации летней трудовой подростковой кампании. Комиссия определила победителей в номинации «Город» и в номинации «Село». В состав Конкурсной комиссии вошли представители Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми и регионального штаба «Российские студенческие отряды». На закрытии Слета ЛТО будут вручены грамоты и Кубок Главы Республики Коми лучшему муниципальному образованию за организацию летней трудовой подростковой кампании по номинациям «Город» и «Село».

Напомним, с 25 сентября по 1 октября на базе ДООЦ «Гренада» проходит Республиканский слет участников лагерей труда и отдыха, молодежных трудовых бригад. В работе слета принимают участие более 160 участников в возрасте 14-17 лет из 17 муниципальных образований. Слет ЛТО проводится каждый год с целью активизации деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений и коммерческих организаций по развитию форм отдыха и занятости подростков и молодежи на территории Республики Коми в каникулярный период.

По сообщению Минобрнауки РК