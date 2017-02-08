«Найди себя»: биолог Елена Кочанова

«Комиинформ» запускает цикл интервью со специалистами, которые нашли себя в профессии, работают и на благо республики, и в свое удовольствие. В День науки нашей героиней стала 25-летняя лаборант-исследователь Института биологии КНЦ УрО РАН и аспирант Зоологического института РАН Елена Кочанова.

— Когда возникла любовь к биологии?

— Любовь к биологии у меня развивалась с самого детства: мои родители получили естественно-научное образование. Когда я родилась, оба они работали по специальности: отец орнитологом, а мама микробиологом. Все полки в нашей квартире были заставлены энциклопедиями и другими книгами, объясняющие мир научным путем. С детства я была окружена проявлениями научного мышления, экспериментами и рассказами о том, как устроена природа. Тогда, похоже, я и влюбилась в биологию.

— Почему ты решила связать свою жизнь с наукой?

— Даже не знаю. По-моему, уже в девятом классе у меня было четкое представление о том, что я хочу делать в будущем. Тогда я участвовала в различных конференциях и проводила исследования. Потом университет, институт, различные проекты — все завертелось, и вот я уже не могу представить свою жизнь без науки.

— Расскажи вкратце, над чем ты работаешь, над какими проектами?

— Я изучаю генетическое и морфологическое разнообразие планктонных ракообразных. Эти маленькие существа крайне примечательны своими сверхспособностями и сверхустойчивости к стрессу. Например, в наших исследованиях мы изучаем генетическую структуру уникальной популяции рачков, перешедших от полового размножения к партеногенезу вследствие тех или иных стрессовых факторов (температура, свет, питание…). Кроме того, мы работаем над технологиями оптимизации очистки сточных вод водными организмами.

— Чем так привлекателен планктон?

— Как я уже сказала, организмы в планктоне крайне разнообразны и удивительны своим строением и жизненными циклами. Это абсолютно перевернутый и до сих пор неизведанный человеком мир. Поразительный в своих формах и эволюционном предназначении.

— Кто круче: планктон или котики?

— Конечно, планктон.

— Ты участвовала и победила в Научном слэме. Что это тебе дало?

— Участие в Научном слэме — уникальный опыт для меня. Во-первых, это огромный шаг из зоны комфорта, а это всегда шаг к развитию. Слэм познакомил меня с другими замечательными учеными и их исследованиями, помог взглянуть на свою работу со стороны. Ведь когда объясняешь тему своей диссертации детям, весь научный мозг переворачивается и начинает работать в другом направлении. Кроме того, на вопрос «чем ты занимаешься» теперь я смело могу скидывать ссылку на видео с выступлением, и все сразу становится понятно.