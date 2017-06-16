«Найди себя»: молодой хирург Иван Имгрунт и заведующий отделением Коми республиканской больницы Алексей Раевский

Врачи отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения Коми республиканской больницы стали героями рубрики «Найди себя». Молодой специалист рассказал о выборе своей профессии, а заведующий отделением дал советы молодым коллегам.

Иван Имгрунт, несмотря на свой возраст, а ему 28 лет, уже многому научился в своей специальности.

— Почему вы решили стать врачом?

— Хочу сразу сказать, что в моей семье медработников нет. А врачом я решил стать, после неприятной ситуации, которая со мной произошла еще в детстве. Когда мне было 13 лет, родители отправили меня в детский санаторный лагерь поселка Тимшер. Там я сильно заболел. Местный доктор после всех возможных вспомогательных мероприятий отправил меня в ДРБ. Там я находился в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Провел две недели в коме, перенес остеомиелит и пневмонию. Тогда все закончилось благополучно, и я решил стать врачом, чтобы так же помогать заболевшим людям.

После окончания 11-ти классов, я поступил в сыктывкарский филиал Кировской Медицинской Академии. В 2013 году закончил академию и пошел проходить интернатуру по хирургии, т.к. хотел именно руками помогать людям. Летом 2014 года меня пригласили посмотреть на работу отделения рентген-хирургических методов исследования и лечения. Тогда я очень удивился возможностям такой работы, т.к. через маленький прокольчик на теле человека можно совершить целую операцию. И, недолго раздумывая, я решил работать в этом отделении.

— Ваши ожидания от работы совпали с реальностью?

— После того, как я прошел специализацию в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе в Санкт -Петербурге, приехал воодушевленный работой. Там больше возможностей для научной работы, обеспечение лучше, случаев с различными патологиями больше. Но у нас город маленький, людей меньше, да и сам аппарат, на котором мы работаем, далеко не последнего поколения, поэтому возможностей меньше. Кстати, в ближайшее время в нашей больнице установят новейший аппарат, у которого будет большие возможности. И мы сможем совершать различные исследования и операции в различных областях. Это даст нам возможность расти в профессии.

— Хватает ли вам свободного времени?

— В нашем отделении мы работаем в дневное время, без ночных смен. А у меня семья, которой я хочу уделять достаточно времени. Тем более у меня две маленькие замечательные дочери, в воспитании которых я не хочу пропустить ни одного важного момента.

— Расскажите случай из практики, который больше всего запомнился.

-Когда я начинал дежурить хирургом, ко мне на смену поступил дедушка с механической желтухой в тяжелом состоянии. Мы ему провели дренирование, через неделю сделали ляпоротомию, приложили все возможные способы для его выздоровления. Дедушка пролечился «от и до». И мне приятно вспоминать его слова благодарности, видеть положительные результаты проделанной работы.

— Поделитесь планами на будущее.

-Как я уже говорил, скоро установят новый аппарат. Наше отделение расширится, появятся новые люди, новые возможности для работы. Мы сможем помогать больным людям из сосудистого центра, из отделения хирургии, гинекологии, пульмонологии. Всегда приятно расти и развиваться в профессиональном плане. Сейчас много возможностей для учебы в различных городах по нашей специальности. И, конечно, я надеюсь, на развитие рентгенхирургии в республике в целом.

О том, что такое рентгенохирургия, рассказал заведующий отделением РХМДЛ Алексей Раевский.

— Рентгенхирургия — молодое направление современной медицины, появилось в России в середине ХХ века. Сейчас оно очень востребовано, быстро развивается. Появляются все новые и новые возможности для развития. Например, в гинекологии мы можем провести эмболизацию маточных артерий, благодаря которой приостанавливается рост миоматозных узлов. И все это без полостной операции, а только через маленький прокол на коже. Или, например, больным из сосудистого центра мы определяем размер и расположение аневризмы аорты, и т.д.

— Какой совет молодым специалистам Вы можете дать?

— Сейчас наше направление бурно развивается как в России, так и в Европе. И что бы быть постоянно «в струе», надо всегда учиться, развиваться, следить за новыми веяниями в медицине и не стоять на месте. И любить свою работу.

Надежда Ботнар