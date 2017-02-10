Неделя студотрядов Коми будет проходить параллельно в Сыктывкаре и Ухте

С 13 по 17 февраля в Республике Коми пройдет неделя российских студенческих отрядов. Торжественное открытие цикла мероприятий состоится 13 февраля. Событие приурочено Дню российских студенческих отрядов.

Программой торжественной церемонии открытия Недели российских студенческих отрядов в Республике Коми предусмотрено участие Заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Михальченковой, и.о. ректора ФГБОУВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина» Ольги Сотниковой, представителей окружного штаба студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа, представителей организаций – работодателей. К участию в церемонии приглашены студенты профессиональных и высших образовательных организаций РК.

По окончанию официальной части торжества состоится совещание в формате «круглого стола» по вопросам взаимодействия в трудоустройстве бойцов студенческих отрядов РК с участием представителей органов исполнительной власти Республики Коми, организаций-работодателей, командиров студенческих отрядов.

В это же время бойцы студенческих отрядов региона в формате интерактива расскажут гостям мероприятия о своей деятельности, особенностях направлений работы, достижениях, планах. В этот день любой желающий сможет стать участником одного из действующих отрядов.

Церемония открытия пройдет в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина по адресу: г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 55, камерный зал (учебный корпус № 2). Начало – в 15:00.

Праздничные мероприятия продляться до 17 февраля – в эти дни бойцы студотрядов региона проведут для его жителей разнообразные акции – от командообразующих до социальных. В Ухте мероприятия будут проходить на базе ФГБОУВО «Ухтинский государственный технический университет», в Сыктывкаре – на базе ФГБОУВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина».

Организаторы – Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Коми региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», штаб студенческих отрядов СГУ им. Питирима Сорокина, государственное автономное учреждение Республики Коми «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив», ФГБОУВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина», ФГБОУВО «Ухтинский государственный технический университет».

*17 февраля является государственным праздником – Днем российских студенческих отрядов, учрежденным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина № 86 от 21 февраля 2015 г.

Сегодня более 242 тысяч молодых людей из 74 регионов России работают в строительных, педагогических, сельскохозяйственных и других отрядах, всего же через школу студотрядов за всю их историю прошло более 18 млн человек.

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» обеспечивает студентов временной трудовой занятостью, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.

По сообщению РЦПМИ