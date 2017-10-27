Нынешние студотрядовцы Коми посвятили ветеранам движения частушки

Действующие бойцы студенческих отрядов и ветераны движения собрались на торжественное закрытие выставки «У студентов есть своя планета…», посвященной 50-летию стройотрядов Коми.

Выставка была организована в Центре культурных инициатив «Югор» на средства Фонда президентских грантов. На ней представлены экспонаты первого в России Музея стройотрядов, который существует в Сыктывкаре уже четыре года. Он находится по адресу Горького, 13а. В конце декабря там будет открыта новая экспозиция.

«Выставка прошла очень хорошо. Совместно с Министерством образования мы обеспечили бесплатное посещение организованных групп. Каждый день выставку посещали одна, две, а то и три студенческие группы», — сообщил организатор экспозиции Михаил Дронов.

Посетители выставки, которая, несмотря на состоявшееся официальное закрытие, продлится еще два дня, смогут окунуться в эпоху советских стройотрядов. Разумеется, не обошлось без символики в красных цветах с портретами Ленина. Ведь стройотряды выросли из Комсомола. В 1967 году Центральный комитет ВЛКСМ принял решение о создании штабов стройотряда. Если бы не это, движение не получило бы такого размаха.

На выставке две основные инсталляции: кабинет сотрудника штаба стройотряда и фотография с бойцом стройотряда Владимиром Путиным, который работал в Коми.

Есть история движения стройотрядов Коми в лицах. Там описано все, что было сделано при том или ином командире. Представлены награды областного стройотряда.

Кстати, это движение в республике было заметным даже в масштабе СССР. Через него за 50 лет прошли более 120 тысяч студентов.

Сейчас численность студотрядов Коми достигла тысячи человек. Активисты на закрытии выставке представили небольшую концертную программу. Номера посвятили ветеранам движения.

Штаб «Синара» спел частушки из жизни подрабатывающих летом студентов:

«Проводник бежит-бежит, поезд догоняет.

Без работы он остался, но еще не знает».

Командир регионального штаба Российских студенческих отрядов Семён Башкиров поблагодарил М.Дронова за выставку, отметив, что такие экспозиции не должны закрываться, а работать постоянно.

Завершили встречу хоровым исполнением гимна Российских студенческих отрядов и песней «Не расстанусь с Комсомолом, буду вечно молодым», которую посвятили 99-летию ВЛКСМ.

С 10 по 12 ноября в Сыктывкаре пройдет слет студенческих отрядов.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва