Открытие Недели студотрядов Коми в Ухте

13 февраля в бизнес-инкубаторе Ухтинского государственного технического университета стартовала Неделя студенческих отрядов, которая будет проходить с 13 по 17 февраля.

Мероприятие проводится одновременно в двух городах: Ухте и Сыктывкаре. На открытие в Ухту приехало около 20 бойцов КРО РСО из Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина. Мероприятие прошло в уютной дружеской обстановке за большим столом, ребята пили чай, общались, фотографировались.

Впереди у бойцов много интересных мероприятий: игры, тренинги, квесты, мастер-классы. Завершится Неделя СО концертом в конгресс-холле УГТУ.

По сообщению пресс-центра УГТУ