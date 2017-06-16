Отряды мэра очистили берег Сысолы

На этой неделе участники трудовых объединений «Экодозор» (отряды мэра) убрали мусор близ реки Сысола, в районе улиц Кутузова — Микушева. За два дня собрано 40 пакетов с мусором вместимостью 120 литров каждый и около 20 — объемом 60 литров.

Помимо уборки водоохранных зон, отряды мэра активно подключаются к приведению в надлежащий вид, очистке от бытового мусора озелененных территорий, мест отдыха горожан, тем самым внося свой посильный вклад в дело наведения чистоты и порядка в Сыктывкаре.

Со своей стороны администрация города помогает юным экодозоровцам мешками для сбора отходов, выдает перчатки и осуществляет вывоз мусора. На сегодня участниками трудовых объединений «Экодозор» убрано пять крупных городских территорий.

По сообщению администрации Сыктывкара