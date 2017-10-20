Перезагрузка Президентской программы в СГУ

20 октября в СГУ им. Питирима Сорокина начала свою работу юбилейная конференция для специалистов, прошедших программы подготовки управленческих кадров, «Президентская программа 2030: перезагрузка».

В 2017 году исполняется 20 лет реализации Президентской программы в России. В Коми Президентская программа все эти годы реализовывалась в Сыктывкарском университете – опорном вузе Коми.

Конференция организована СГУ им. Питирима Сорокина при поддержке Администрации Главы Республики Коми и Ассоциации участников Президентской программы Республики Коми.

Президентская программа подготовки управленческих кадров является мощным инструментом для выстраивания экономических отношений на всех уровнях власти и бизнеса. Будущее экономики каждого региона России, в том числе Республики Коми, во многом зависит от того, насколько эффективно применяется этот инструмент.

— 20 лет назад стало понятно, что стране необходимы качественные управленческие кадры. Я очень рада, что в 1998 году именно Сыктывкарский государственный университет стал базовым вузом Коми по реализации программы. За эти годы университет принимал активное участие в программе и успешно проходил новые конкурсные отборы на право обучения специалистов по самым различным типам образовательных программ, — прокомментировала и.о. ректора Ольга Сотникова.

В рамках конференции организаторы подвели итоги реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров в Коми и разработали предложения по дальнейшему развитию и повышению эффективности реализации программы в регионе.

Министр экономики региона Марина Анисимова поприветствовала участников программы и дала прогноз потребности отраслей экономики Коми в квалифицированных кадрах:

— Уже исполнилось 20 лет приказу президента. Конечно, эта программа является составной частью кадровой политики региона и доказала свою эффективность, став надежным инструментом формирования человеческого капитала, сыграла одну из существенных ролей в развитии и модернизации экономики республики. У истоков стояло и министерство экономического развития республики, став уполномоченным органом реализации этой программы. Сегодня с ней связаны современные подходы и технологии управления, современные методы подготовки управленческих кадров, которые успешно применяются и используются. Выражаю огромную признательность всему коллективу Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина за весомый вклад и развитие Президентской программы, — сказала министр.

Юбилейную конференцию посетил и выпускник программы, представитель Республике Коми в Совете Федерации РФ Дмитрий Шатохин:

— 20 лет – это достаточно много, я желаю программе развития, а университету – как оператору этой программы – поиска новых возможностей. Пусть Президентская программа в регионе развивается, — пожелал сенатор.

На секционных заседаниях участники обсудили успехи стратегического менеджмента в Коми; проблемы и тенденции развития территориального маркетинга; повышение качества финансового управления; информационные технологии в бизнесе и управлении.

Также на мастер-классах участники отработали навыки владения коучинговыми технологиями для развития лидера и организации, инструментами убеждения и влияния для руководителей, создания успешного стиля делового человека. Партнер СГУ им. Питирима Сорокина — АО «Монди СЛПК» — провел мастер-класс «Инструменты бережливого производства».

Участниками конференции стали выпускники Президентской программы подготовки управленческих кадров Коми и субъектов России, региональной программы подготовки управленческих кадров республики, представители федеральной и региональных комиссий по организации подготовки управленческих кадров, представители образовательных организаций и ресурсных центров по подготовке управленческих кадров, руководители предприятий и организаций, представители госорганов Коми, администраций муниципальных образований региона, научного сообщества и общественных объединений.

По сообщению СГУ