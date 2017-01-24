Покажи себя профессионалом
Стартовал Региональный этап конкурса «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ». Первые заявки уже приходят на почту rsm.komi@gmail.com.
Программа направлена на популяризацию профессий и специальностей, получаемых в профессиональных образовательных организациях. По итогам подачи заявок экспертным советом будет определен состав участников Финального мероприятия Конкурса.
Победители Регионального этапа будут представлять Республику Коми на Всероссийском этапе Фестиваля творческих профессий «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» в г. Анапа.
Номинации Программы:
🐝Творческий конкурс рекламы-презентации профессий
🐝Конкурс песен о профессиях
🐝Выставка-ярмарка социальных инициатив
🐝Конкурс социальных проектов
🐝Арт-Профи — плакат
🐝Арт-Профи — профессия
🐝Арт-Профи — видео
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