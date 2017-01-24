Покажи себя профессионалом

Стартовал Региональный этап конкурса «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ». Первые заявки уже приходят на почту rsm.komi@gmail.com.

Программа направлена на популяризацию профессий и специальностей, получаемых в профессиональных образовательных организациях. По итогам подачи заявок экспертным советом будет определен состав участников Финального мероприятия Конкурса.

Победители Регионального этапа будут представлять Республику Коми на Всероссийском этапе Фестиваля творческих профессий «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» в г. Анапа.

Номинации Программы:

🐝Творческий конкурс рекламы-презентации профессий

🐝Конкурс песен о профессиях

🐝Выставка-ярмарка социальных инициатив

🐝Конкурс социальных проектов

🐝Арт-Профи — плакат

🐝Арт-Профи — профессия

🐝Арт-Профи — видео