Преподаватель музыки гимназии №6 Воркуты Настасья Лукина стала Учителем года в Коми

Сегодня, 21 апреля, были озвучены имена лауреатов республиканского этапа всероссийского конкурса «Учитель года – 2017». На это звание претендовали 17 педагогов из 14 городов и районов республики. В течение пяти дней проходили конкурсные испытания, главным из которых был урок в незнакомой школе с незнакомыми детьми.

Абсолютным победителем стала учитель музыки воркутинской гимназии №6 Настасья Лукина, которая вместе с премией в 50 тысяч рублей получила право представлять наш регион на национальном этапе конкурса.

«Я шла к этому много лет. Это очень почетное звание. Нужно с любовью относиться к своей работе, детям, учебному предмету. Ну и годы опыта дают преимущество и результат. Работа в школе – это самосовершенствование. С детьми ты не можешь останавливаться на достигнутом, они ведут тебя дальше, у них постоянно новые идеи. Обмениваясь замыслами, мы вместе идем вперед», — отметила педагог с 21-летним стажем.

О том, что ей предстоит еще один финал, уже национальный, она пока не думает. Еще не успела осознать произошедшее на республиканском конкурсе, нужно собраться с мыслями.

Н.Лукина уверена, что музыка – это великое искусство, которое помогает постигать жизнь. В этом искусстве можно наиболее полно и интересно реализовать себя. И среди ее выпускников много тех, для кого музыка стала профессией или просто любимым делом. Победу она посвятила своим нынешним воспитанникам.

«Это мои любимые ученики. Мы живем как одна семья. Я по ним скучаю. Надеюсь, они по мне тоже. Действительно, они мечтали о том, чтобы я победила на этом конкурсе», — сказала Н.Лукина.

Диплом второй степени и 30 тысяч заслужила учитель русского языка и литературы Анастасия Чужмарова из Объячево. Учитель коми языка и литературы из Нёбдино Маргарита Кутькина стала обладательницей диплома третьей степени и премии в 20 тысяч рублей.

Призеров поздравил и напутствовал глава Коми, отметив, что даже если они не слышат слов благодарности в свой адрес, не стоит этому верить. Каждый человек в душе им безмерно благодарен.

Председатель Государственного совета Коми Надежда Дорофеева заявила, что именно дети будут строить будущее нашей республики. И насколько оно будет светлым, зависит от их сегодняшних учителей.

Все пять конкурсных дней показали, что соискатели участники очень профессиональны, у каждого есть свои идеи и походы к обучению. Это отметила заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова. Она заверила учителей, что подготовка педагогических кадров остается в приоритете правительства.

Выпускников своих учебных заведений отдельно поздравили и.о.ректора СГУ им.П.Сорокина Ольга Сотникова и директор Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа Дмитрий Беляев.

Не остались финалисты и без подарков от спонсоров республиканского этапа «Учителя года». После церемонии награждения для участников конкурса прошел торжественный концерт.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва