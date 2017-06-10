Продолжается набор в отряд проводников

Для работы в летний период — июль, август, начало сентября — набирается группа студентов в студенческий отряд проводников. Экспресс-набор, поэтому просьба ответить максимально быстро.

Студенческий отряд проводников — это не только круто проведенное лето на море, но и большой заработок (сто тысяч рублей, без преувеличений). Изъявили желание работать уже 40 студентов, но набор продолжается.

Кстати, берем только тех, у кого безупречное здоровье! По всем вопросам обращаться к Ксении Ванеевой.