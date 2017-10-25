Профобразование Коми нуждается в перенастройке

Проект «Рабочие кадры для экономики Республики Коми» является одним из приоритетных направлений в образовании региона. Такое мнение высказала заместитель председателя Правительства Республики Коми — министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова на семинаре «Актуальные вопросы государственной аккредитации. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся».

Семинар стартовал 23 октября в Ухте, на базе Ухтинского технического университета, его проводит Национальное аккредитационное агентство в сфере образования.

Наталья Михальченкова в рамках семинара рассказала об основных направлениях развития профессиональных квалификаций в Республике Коми. Министр отметила, что подготовку по программам среднего профессионального образования (СПО) реализуют 35 образовательных организаций. Образовательные организации и филиалы, реализующие программы среднего профессионального образования, представлены в 12 муниципальных образованиях, в пяти сельских поселениях. Контингент обучающихся составляет около 20 тысяч чел., из них каждый пятый обучается по программе подготовки квалифицированных рабочих.

Вице-премьер отметила, что действующая в Республике Коми система профессионального образования требует кардинальной институциональной и содержательной перенастройки, постановки новых приоритетов в следующем учебном году.

В числе важнейших задач образования региона – реализация приоритетного проекта «Рабочие кадры для экономики Республики Коми», который направлен на создание системы подготовки кадров по программам СПО, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями под потребности экономики Республики Коми. Помимо этого, в Республике Коми будет проводиться ежегодный региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia») по не менее чем десяти направлениям. Ключевая миссия этого движения – развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного успеха.

«В Республике Коми отсутствует системный подход в развитии этого движения, что серьезно сказывается на результатах и позициях республики во всероссийском движении. Необходимо разработать и реализовать взаимоувязанный комплекс мероприятий, в реализацию которых должны быть включены не только профессиональные образовательные организации, что происходит сегодня, но и отраслевые органы исполнительной власти, объединения работодателей, ключевые для экономики республики предприятия, малый и средний бизнес. То есть все те стороны, которые должны быть кровно заинтересованы в качественной подготовке кадров», — подчеркнула Наталья Михальченкова.

Немаловажным направлением в развитии профессионального образования являются центры профессиональных квалификаций, цель которых — подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров по запросам работодателей и служб занятости на высокотехнологичном оборудовании. К настоящему времени создано семь центров: три в Сыктывкаре: по сварочному производству (на базе ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»); для подготовки кадров для кондитерской и пекарской отрасли (на базе ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический техникум»); теплоэнергетике совместно с ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» (на базе ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум»); один в Печоре по подготовке рабочих кадров под потребности энергетических компаний (на базе ГПОУ «Печорский промышленно-экономический техникум»); один в Воркуте для подготовки кадров горнорудной отрасли (на базе ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»), один в Усинске по подготовке нефтегазовой отрасли (ГПОУ «Усинский политехнический техникум») и один в Сыктывдинском районе для сельскохозяйственной отрасли ( ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум»).

«Приоритетным в Республике Коми остается направление по реализации программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве, а также развитию движения «Абилимпикс» в Республике Коми», — особенно подчеркнула Наталья Михальченкова.

Семинар длится в течение двух дней с участием федеральных экспертов и руководителей федеральных структур, подведомственных Рособрнадзору, которые участвуют в международных и национальных проектах повышения качества российского образования.

В первый день семинара, помимо направлений развития профессиональных квалификаций, обсудили вопросы профессиональных стандартов и перспективы развития рынка труда, обновление процедуры государственной аккредитации, всероссийской олимпиады профессионального мастерства, порядок предоставления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, заявления и прилагаемых к нему документов на различные процедуры государственной аккредитации, переход на государственную аккредитацию в электронном виде и так далее.

По сообщению Минобрнауки РК