Профориентационный квест в Воркуте

22 апреля Воркутинский горно-экономический колледж открыл свои двери для будущих выпускников школ нашего города. Более двухсот пятидесяти будущих выпускников приняли участие в профориентационном квесте «ВГЭК-твоя дорога в будущее!». Девять станций включали в себя задания, связанные со специальностями, которым обучают в колледже. Ребята проходили их с большим интересом, активно участвуя в викторинах и заданиях.

Определяли строительные формы, инструмент и оборудование для работы в шахте, назначение оргтехники и детально, комплектующие системного блока ПК. Самые сообразительные участники, которые первыми безошибочно определяли все комплектующие, в награду получили приз в виде футболки с эмблемой ВГЭК, которую студенты специальности «Компьютерные сети и комплексы» с помощью термопресса, подготовили для гостей прямо на их глазах.

В аудитории ОБЖ участники квеста оказывали первую помощь и подключались к аппарату подачи кислорода для выхода из пожара. Участвовали в игре на знание правовых и юридических терминов и положений, а также посмотрели мультфильм о правонарушениях. В аудитории специальности: «Экономика и бухгалтерский учет» школьники отгадывали экономические загадки и ребусы. В фойе второго этажа гости могли рассмотреть горно-шахтное оборудование в масштабе и познакомиться с оборудованием МЧС России. В завершение маршрута, конечно же, экскурсия в учебную горную выработку, где ученики школ поближе познакомились с устройством такого сложного механизма, как шахта.