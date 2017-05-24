Проведение WorldSkills Russia в Коми было одним из лучших в России

Республиканский отборочный тур Всероссийского чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) был проведен в республике в феврале-марте этого года. Он проходил по десяти компетенциям: Сухое строительство и штукатурные работы; Сетевое и системное администрирование; Сварочные технологии; Парикмахерское искусство; Поварское дело; Прикладная эстетика; Медицинский и социальный уход; Дошкольное воспитание; Преподаватель младших классов, Юниорскиллс (мобильная робототехника).

Работы участников оценивали по мировым профессиональным стандартам приглашенные эксперты. Также во время проведения чемпионата проводился внешний независимый аудит его организации Агентством стратегических инициатив (г. Москва).

Организация регионального этапа World Skills Russia была оценена экспертами на высоком уровне, не было зафиксировано ни одного нарушения. Республика Коми вошла в число немногих субъектов, которые сумели организовать отборочный этап на таком уровне.

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World Skills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

Учредителями World Skills Russia являются Министерство образования и науки РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ и Агентство стратегических инициатив.