Шпаргалка для юных журналистов

Есть ли рецепт удачного интервью? Нет, и быть не может! Даже многоопытный журналист не может похвастаться, что может сходу написать захватывающее интервью, способное вызвать у читателя живой интерес. Надеяться на знаменитый «авось» здесь не следует, этот журналистский жанр требует предварительной подготовки, чтобы вызвать искренний интерес к теме разговора у собеседника.

Об этом и о школьной журналистике в целом шла речь на семинаре «Искусство интервьюирования» во Дворце творчества детей и учащихся г.Сыктывкара.

Гостем семинара стал настоящий мэтр пера Евгений Суховей, региональный координатор Лиги юных журналистов России, организатор Международного фестиваля юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи», член Союза журналистов России. Он поделился с юными журналистами из сыктывкарских школьных пресс-центров нюансами написания интервью, основываясь на личной многолетней практике.

Напутствуя юных журналистов, известный журналист призвал ребят хорошенько подумать, как они себе представляют эту профессию и насколько их ожидания соответствуют реальным будням представителя четвертой власти. По его словам, нужно будет много писать. Каждый день. Особенно это касается газетчиков или журналистов онлайн-изданий. Кроме того, писать надо будет быстро. Независимо от того, в каком ты настроении, нравится тема или нет. Болит голова или зуб, не успел поесть с утра — пиши, редактор ждёт материал. Чтобы быть эффективным журналистом, нужно иметь писательский талант, уметь работать с информацией, иметь коммуникативные навыки, грамотность.

Журналист настоятельно рекомендовал юным журналистам участвовать в различных конкурсах. Конкурс может стать хорошим трамплином для того, чтобы стать широко известным в узких кругах, то есть, привлечь внимание профессионалов, из которых наверняка будет состоять жюри. По мнению Евгения Суховей, хорошей практикой для начинающего журналиста, а возможно, и материальным вознаграждением может стать и написание сценария для детского тележурнала «Ералаш».

Свои напутствия Евгений Суховей изложил в статье «Шпаргалка для юных журналистов», в которой рассказал о выборе тем для статей, практических советах по сбору и переработке информации, а также остановился на самых распространённых ошибках при выпуске школьных газет.

Примечательно, что в число «придирок» к школьным газетам журналист отвёл такие, как отсутствие весёлых материалов из жизни школы, оскорбление через газету, большие пробелы в абзацах, употребление в заголовке одного или нескольких малоизвестных слов и… «желтизну».

Наталья Кузнецова, фото автора