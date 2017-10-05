Сотрудники Управления Росгвардии по Коми провели классные часы по профориентации

Представители Управления Росгвардии по Республике Коми провели классные часы по профессиональной ориентации подростков. В течение недели сотрудники ОМОНа, вневедомственной охраны и аппарата Управления Росгвардии посещали общеобразовательные учреждения и рассказывали ребятам о службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Стражи правопорядка в беседе с ребятами отметили значимость профессии полицейского и рассказали им об образовательных учреждениях Федеральной службы войск национальной гвардии, о правилах и порядке поступления в данные организации. Школьники узнали об основных требованиях и нормативах, предъявляемых к кандидатам на службу, преимуществах получения образования в этих учебных заведениях.

Сотрудники ОМОНа рассказали ребятам о сложностях и особенностях службы в спецподразделении, подчеркнув, что особое внимание уделяется физической подготовке: боец должен быть сильным, выносливым, сдать все необходимые нормативы и иметь первую группу здоровья. Но для того чтобы служить в специальных войсках, нужно не только обладать физической силой, но и быть морально готовым к длительным и опасным командировкам.

Сотрудники вневедомственной охраны отметили, что их подразделение обеспечивает защиту имущества любых форм собственности и квартир граждан от преступных посягательств. Экипажи групп задержания пункта централизованной охраны, выезжающие по сигналу «тревога», круглосуточно выполняют задачи по борьбе с преступностью, охране общественного порядка на улицах города.

Особое внимание сотрудники Росгвардии уделили профилактике административных правонарушений, которые совершают несовершеннолетние. Во время встречи школьники внимательно слушали выступающих, а затем задавали интересующие их вопросы. Представители Росгвардии дали детям конструктивные ответы и пожелали им успешной учёбы. В свою очередь школьники и педагоги поблагодарили офицеров за интересные и познавательные занятия.

По сообщению Управления Росгвардии по РК