Старшеклассники Сысольского района представляют республику на российских соревнованиях спасателей

В Архангельске стартовали детские межрегиональные соревнования «Юный спасатель» и «Школа безопасности». Республику Коми представляют две команды – ребята из Корткеросского и Сысольского районов.

В городе Мирный стартовали XХI межрегиональные соревнования «Школа безопасности». На территорию космодрома «Плесецк» прибыли команды со всего северо-запада, 18 команд из 11 субъектов РФ, всего более 200 человек, включая взрослых. В каждой команде — по 8 человек, из них не менее трех девушек. Как отметили организаторы соревнований, детям предоставлена уникальная возможность побывать на одном из важнейших стратегических объектов страны.

Республику Коми представляют две команды – победители XVI республиканских соревнований «Школа безопасности». В младшей возрастной группе от 13 до14 лет ребята из Корткеросского района, в старшей возрастной группе (дети 15-17 лет) – команда Сысольского района.

Торжественная церемония открытия соревнований состоялась на территории стартового комплекса «Ангара». В мероприятии приняли участие руководство космодрома «Плесецк», представители Главного управления МЧС России по Архангельской области, областной администрации.

Для ребят были подготовлены красочные танцевальные и музыкальные номера, а торжественную обстановку обеспечил ведомственный духовой оркестр.

В ближайшие 5 дней ребятам предстоит крайне напряженная борьба, команд ждут различные испытания в природной и техногенной среде. Участникам предстоит преодолеть «Полосу препятствий», «Маршрут выживания», соревноваться в поисково-спасательных работах, пожарной эстафете. Команды продемонстрируют свою физическую подготовку, знания безопасного поведения на дороге, а также навыки организации быта в полевых условиях.

Соревнования проводятся в целях формирования у учащихся образовательных учреждений сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получения ими практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, пропаганды и популяризации здорового образа жизни, патриотического воспитания, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.