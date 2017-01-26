Стажировки для студентов в Коми поможет организовать «Деловая Россия»

25 января в офисе Коми регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» состоялась встреча куратора «Банка Студенческих Стажировок» в Республике Коми Дмитрий Туманова с руководителем регионального отделения «Деловой России», депутатом Госсовета Коми Сергеем Артеевым.

Целью встречи была презентация «Банка Студенческих Стажировок» лидерам предпринимательского сообщества Республики Коми. Дмитрий Туманов рассказал о том, что главной проблемой студента является именно отсутствие качественных мест для прохождения практики и возможности дальнейшего устройства на работу по специальности, и как «Банка стажировок» может помочь в решении этой проблемы.