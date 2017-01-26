«Студенческий десант» высадился в центре управления нарядами полиции Сыктывкара

В рамках общероссийской акции МВД «Студенческий десант» в стенах УМВД России по г. Сыктывкару для учащихся провели очередную экскурсию, познакомив с работой центра управления нарядами полиции.

Стражи порядка показали гостям рабочее место оперативного дежурного, оператора видеонаблюдения, а также принцип работы видеокамер. Как выяснилось, за выявлением правонарушений в Сыктывкаре одновременно следят сразу семьдесят видеокамер. По словам полицейских, большинство камер располагаются в общественных местах и местах массового скопления людей. Стражи порядка пресекают, выявляют и фиксируют факты совершения различных преступлений и административных правонарушений. Незамедлительно направляют на места происшествий дежурные экипажи.

Технические возможности камер позволяют увеличить изображение и развернуть его на 360 градусов. Всего в отделе центра управления нарядами за 16 мониторами единовременно работают два-три человека. При выявлении признаков административного правонарушения к месту высылается наряд ППС, а запись приобщается к делу. Здесь же в помещении на отдельном компьютере есть архив, где хранятся все записи с камер. В случае необходимости каждый из файлов можно поднять и приобщить к административному делу даже по истечении нескольких лет.

В завершении экскурсии студенты признались, что в подобных мероприятиях участвуют впервые и благодарны сотрудникам полиции за предоставленную возможность увидеть работу полицейских воочию.

По сообщению пресс-службы МВД по Республике Коми