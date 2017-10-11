Студенческий спасотряд потренировался оказывать помощь

В Ухте в рамках месячника по гражданской обороне прошли учения внештатных аварийно-спасательных формирований. Студенты из пожарно-спасательного отряда Ухтинского государственного технического университета оттачивали навыки по спасению и оказанию первой помощи пострадавшим при ДТП и пожарах.

По замыслу учений, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, один из них оказался заблокированным в автотранспортном средстве. Члены студенческого спасотряда незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации последствий условной аварии.

В считанные минуты, ребята при помощи специального аварийно-спасательного инструмента срезали крышу авто, в котором находился заблокированный в результате ДТП человек. В это время, девушки-члены спасательного отряда УГТК оказали первую помощь двум другим пострадавшим в аварии людям.

После окончания успешной аварийно-спасательной операции, членам добровольного студенческого спасотряда поступила новая вводная – в одной из городских многоэтажек произошёл пожар, срочно требуется спасти из огня двух пострадавших. Студенты при помощи специального спасательного тента мгновенно спасают пострадавших, в роли которых были манекены «Яшка».

Всего для того, чтобы провести сразу две спасательные операции и спасти жизни 5 человек у студентов пожарно-спасательного отряда Ухтинского государственного технического университета потребовалось около 20 минут.

«Такие тренировки проходят у нас два раза в год под строгим контролем опытных сотрудников МЧС. Для кого из студентов эти учения – возможность получить полезные навыки, но, а кто-то впоследствии решает выбрать профессию пожарного-спасателя», — отметил начальник управления комплексной безопасности УГТУ Андрей Дозморов.

По сообщению МЧС России по РК