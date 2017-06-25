Студенческий выпускной в Сыктывкаре прошел под лозунгом «Ты нужен республике»

Дневная программа студенческого выпускного «Облака live» собрала более тысячи студентов четырех сыктывкарских вузов и десяти ссузов. Ожидалось, что их будет около двух тысяч. Вероятно, на желание пойти на «Облака» повлияли облака. К тому же многие иногородние студенты отправились на малую родину, не дожидаясь праздника в Сыктывкаре.

Колонна выпускников СГУ традиционно стартовала на Театральной площади и прошлась до Стефановской.

По пути к ней присоединились обладатели дипломов о высшем образовании из Сыктывкарского лесного института, Коми республиканской академии госслужбы, филиала Кировской медакадемии.

А также представители Сыктывкарского колледжа сервиса и связи, Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа, Сыктывкарского целлюлозно-бумажного техникума, Сыктывкарского торгово-технологического техникума, Сыктывкарского медицинского колледжа, Сыктывкарского торгово-экономического колледжа, Сыктывкарского автомеханического техникума, Сыктывкарского политехнического техникума, Сыктывкарского индустриального колледжа и гости из находящегося в Выльгорте Коми республиканского агропромышленного техникума.

Возглавляли студенческую колонну заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Михальченкова, вице-спикер Государственного совета Коми Валентина Жиделева и мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

На Стефановской площади Н.Михальченкова зачитала приветствие от главы Коми Сергея Гапликова. Он поздравил их с началом нового этапа в жизни и отметил, что перед ними открыты все двери, но он очень хочет, чтобы молодые специалисты выбрали и вошли именно в ту дверь, за которой их судьба будет тесно связана с будущим.

«Давайте вместе строить и развивать наш регион. Вы – умные и активные, сильные и энергичные. Вы здесь нужны. Не спешите покидать родные края. Поверьте, республику ждет большое будущее. К 100-летию республики мы намерены воплотить грандиозные, смелые планы, реализовать крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты, в том числе с участием партнеров-инвесторов. Но все это без вашего участия будет невозможно и даже бессмысленно. Оставайтесь в Республике Коми, и мы вместе построим новые заводы, создадим новые производства, откроем новые социальные объекты, будем развивать бизнес и формировать комфортную среду проживания. Нас ждет большая стройка. Настолько большая и интересная, что с ней не сравнится даже Сочинская олимпиада. Но если мы вместе будем делать это, то уже скоро выпускники из других регионов будут завидовать вам и стремиться попасть в нашу республику», — говорилось в приветствии С.Гапликова.

От себя Н.Михальченкова пожелала, чтобы жизненный путь выпускников был честным и чтобы республика ими гордилась.

В.Жиделева сагитировала молодых сыктывкарцев поздравить выпускников из других городов и районов республики и пожелала найти в этот день свою вторую половинку.

В.Козлов географически сузил пожелание главы Коми и призвал выпускников оставаться в Сыктывкаре, городе молодых людей, перспективы и будущего.

«Облака live» в этом году проходят под лозунгом «Ты нужен республике». Именно это звучало в видеоролике, показанном на площади. В нем снялись выпускники большинства вузов и ссузов из различных городов и районов Коми.

Затем студенты устроили танцевальный флешмоб. Правда, большинство ограничились тем, что слегка притопывали в такт музыке.

Ожидается, что вечерняя часть «Облаков live» будет более энергичная. Она начнется с концертной программы «Ты круче всех!» и выступления молодежных творческих коллективов столицы Коми. В 19.00 на сцену выйдут артисты популярной российской группы MBAND.

В 20.00 сцену зажжет диджей Hokkan. Музыкант — один из ярких представителей молодого поколения, успевший представить официальный ремикс на Record Dance Label.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва