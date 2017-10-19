Студенты СГУ приступили к практике на «Комиинформе»

Лучше учащиеся СГУ Питирима Сорокина по направлению «Журналистика» начали проходить практику на «Комиинформе». Встреча студентов третьего курса с сотрудниками главного информационного агентства региона прошла 19 октября в пресс-зале «Дома печати».

Практикантам предстоит погрузиться в атмосферу профессиональной журналистики. Поскольку интенсивность работы на «Комиинформе» — крайне высокая, думать долго над темами будущих материалов им не пришлось: сразу после знакомства с редакцией студенты отправились выполнять свои первые задания.

Уже после полудня на ленте появился дебютный материал Яны Ширяевой, посвященный открытию в Сыктывкаре нового арт-объекта.

Как рассказала начинающим журналистам заместитель руководителя ИА «Комиинформ» Полина Романова, для сыктывкарских студентов, выбирающих для себя путь в СМИ, открываются интересные перспективы. В столице Коми работает Школа межэтнической журналистики, выпускники которой показывают достойные результаты и уже не первый год проходят практику, организованную Гильдией межэтнической журналистики.

В 2017-ом выездные семинары организаторов прошли для лучших выпускников Школы в Москве и Астраханской области.

Практика в «Школе Комиинформа» продлится до конца этого учебного года. В свою очередь, главный редактор «Комиинформа» Татьяна Галингер, заверила будущих журналистов, что, пройдя свою первую школу работы в СМИ именно здесь, бояться в дальнейшем будет уже нечего, имея в виду интенсивную работу в режиме онлайн.