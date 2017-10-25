Студенты СГУ узнали, почему защита граждан — это почетно и престижно

«Служба в органах внутренних дел — это почетно и престижно!» – так называлась одна из площадок «Форума неравнодушных». Сегодня, 25 октября, его провели в Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина при поддержке Министерства внутренних дел Коми.

Директор музея истории МВД по РК Ольга Нигматулина поведала студентам о непростом становлении милиции в России. В первые годы на нормальное содержание органов правопорядка не было средств. Сотрудники голодали и не имели обмундирования. О героях, что отдали свою жизнь в защиту родины.

Помощник начальника УМВД России по Сыктывкару по работе с личным составом Сергей Адонин рассказал участникам площадки о требованиях при поступлении на службу в органы. Какие нормативы нужно сдавать претендентам, сколько баллов при этом набрать. Также поделился с аудиторией информацией о свободных на данный момент должностях.

Он пригласил студентов на личный прием, где мог бы подробнее рассказать о работе в МВД и ответить на все интересующие вопросы. И предупредил, что испытание не из легких, не все смогут устроиться на службу в органы.

«Из 10 обратившихся ко мне кандидатов, в лучшем случае, принимаем двух-трех. То есть где-то 20-30%. Всего в управлении внутренних дел г. Сыктывкар за 2017 год принято 107 сотрудников из гражданских», — сообщил С.Адонин.

Начальник Центра финансового обеспечения МВД Коми Евгений Бордюг рассказал участникам форума о преимуществах работы в полиции. Какие у сотрудников имеются льготы и пособия, что им полагается за выслугу лет. И заметил, что в органы идут не за большими деньгами, а чтобы служить Родине.

Аудитория смело задавала вопросы сотрудникам МВД, а те в свою очередь активно на них отвечали.

Артур Турубанов

Фото Антона Пархачёва