Студенты ссузов Коми сразятся за звание самого профессионального

В Республике Коми пройдет второй Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования соберутся в Сыктывкаре с 28 февраля по 2 марта.

В этом году студенты будут показывать свое мастерство по 9 компетенциям: Сухое строительство и штукатурные работы, Сетевое и системное администрирование, Сварочные технологии, Парикмахерское искусство, Поварское дело, Прикладная эстетика, Медицинский и социальный уход, Дошкольное воспитание, Преподаватель младших классов.

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Коми проводится с целью повышения престижа рабочих профессий, привлечения молодежи в производственные секторы экономики, совершенствования квалификационных стандартов по рабочим профессиям и специальностям профессионального образования с учетом национальных и международных требований к профессиональным компетенциям.

В чемпионате примут участие обучающиеся по очной форме обучения в возрасте от 16 до 22 лет — победители конкурсов профессионального мастерства по соответствующим профессиям и (или) специальностям, проведенных по стандартам WorldSkills внутри профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования.

***WorldSkills International (WSI) — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру для молодых людей в возрасте до 25 лет.

Мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук», проходит раз в два года.

На сегодняшний день в деятельности организации принимают участие 72 страны. В структуру чемпионатов WorldSkills входят 45 профессиональных компетенций, разделенных на шесть направлений: Строительные технологии; Творчество и дизайн; Информационные и коммуникационные технологии; Производственные и инженерные технологии; Специалисты в сфере услуг; Обслуживание гражданского транспорта.

Проект проведения первого национального чемпионата WorldSkills Russia был одобрен наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив (АСИ) под председательством Президента России В.В. Путина в октябре 2011 года. В апреле 2012 года по инициативе АСИ и Минобрнауки России был организован визит в Россию Президента WSI Саймона Бартли, в результате которого было принято решение о

включении Российской Федерации в состав организации. 12 мая 2012 года на очередном заседании Генеральной ассамблеи WSI оно было одобрено всеми странами-участницами. Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills Russia состоялся весной 2013 года в Тольятти

8 ноября 2014 года Председатель Правительства России Д.А. Медведев подписал распоряжение об учреждении совместно с АСИ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». Целью этой организации является формирование системы профессионального образования в соответствии со стандартами WSI для обеспечения экономики высококвалифицированными рабочими кадрами.

В 2015 году на очередном заседании Генеральной ассамблеи WSI местом проведения мирового первенства 2019 года была выбрана Казань