Студенты ВГЭКа ремонтируют свой колледж

Студенческий строительный отряд Воркутинского горно-экономического колледжа «Полярник» продолжает летние работы. Благодаря теплой погоде, бойцы отряда трудятся на улице и занимаются косметическим ремонтом фасада здания колледжа.

Здание построено в далеком 1956 году, и за долгие годы эксплуатации стены главного корпуса требуют ремонта. Студенты вкладывают свои силы и душу для поддержания любимого колледжа в достойном состоянии. Впереди еще много важной работы по ремонту внутренних помещений.

По сообщению ВГЭК