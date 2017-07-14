Студотрядам создадут благоприятные условия работы

Правительство России внесло дополнения, касающиеся деятельности общественной организации «Российские студенческие отряды». Принятое постановление – это шаг на новый уровень в развитии движения строительных отрядов. В первую очередь документ позволит обеспечить рабочими местами большее количество студентов на строительных объектах, создать для них более качественные и комфортные условия работы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 806 в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию внесены дополнения, предусматривающие включение в состав проектно-сметной документации мероприятий по привлечению и организации работы на объектах студенческих строительных отрядов.

Данная норма позволит создать условия, при которых проектные организации при разработке проектной документации будут оценивать целесообразность и необходимость привлечения студенческих строительных отрядов к выполнению работ на конкретных объектах капитального строительства и при необходимости учитывать в смете расходов затраты на проживание, питание и проезд студенческих строительных отрядов до места работы и обратно.

Отметим, что указанное постановление было разработано и принято по поручению Президента Владимира Путина, данного по итогам встречи с участниками Форума лидеров студенческих и молодежных организаций, которое состоялось 25 января 2017 года в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.

«Благодаря этой норме, работодатель сможет заранее предусмотреть в проектно-сметной документации затраты на привлечение студентов. Для современного студента получить первые навыки будущей профессии, заработать денег, пройти практику — немаловажная составляющая в построении будущей карьеры», — комментирует Михаил Киселёв, Руководитель Центрального штаба Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

По сообщению Росмолодежи