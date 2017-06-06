Сыктывкарские студенты-парикмахеры блестяще выступили на Кубке Поволжья
Команда из 11 человек – студентов 1 курса Сыктывкарского политехнического техникума – под руководством Татьяны Блюм приняла участие в Открытом чемпионате по парикмахерскому искусству на «Кубок Поволжья» в Казани. По результатам чемпионата команда заняла 9 призовых мест: 5 — первых; 2- вторых и 2- третьих.
Дополнительно разыгрывался Командный Кубок по сумме призовых баллов (1-5 места) – командное первенство среди профессиональных образовательных учреждений занял Сыктывкарский политехнический техникум.
По сообщению Минобрнауки РК
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