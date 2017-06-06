Воспитанники военно-патриотического клуба «Пересвет» заслужили право носить берет «Юнармии» Организаторы экзамена считают неверным то, что иногда он вручается просто по факту вступления организацию. Поэтому среди воспитанников «Пересвета» прошли экзамены на право ношения берета юнармейца. Руководство

Сыктывкарские студенты-парикмахеры блестяще выступили на Кубке Поволжья Команда из 11 человек – студентов 1 курса Сыктывкарского политехнического техникума – под руководством Татьяны Блюм приняла участие в Открытом чемпионате по парикмахерскому искусству на «Кубок