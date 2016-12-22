Сыктывкарских школьников учили, как стать журналистами

Популярность профессии журналиста в последнее время растёт, и этот факт во многом определяют нынешние реалии на политической арене страны. Отрадно, что к трудной миссии донести обществу реальные факты стремится нынче наша молодёжь.

Приобщить ребёнка со школьной скамьи к журналистскому мастерству вполне возможно. Для этого существуют школьные пресс-центры, редакции школьных газет городских образовательных организаций. Жаль, что век коллектива школьного пресс-центра не так долог. Ежегодно состав школьных редакций практически полностью меняется за счёт выпускников, однако на их место тут же приходит замена из младших классов. Важно и нужно наладить тесные творческие контакты между вновь прибывшими начинающими журналистами разных городских школьных пресс-центров, чтобы быть взаимополезными друг другу в обмене информацией и опытом. Задачу сплотить начинающих «акулят пера» несёт ставший уже традиционным ежегодный семинар на базе Дворца творчества детей и учащейся молодёжи г.Сыктывкара. В уходящем году встреча во Дворце прошла 21 декабря и собрала почти три десятка начинающих журналистов.

На семинаре активисты школьных пресс-центров посетовали, что испытывают трудности с оргтехникой и бумагой, что весьма осложняет выпуск школьных газет. В ряде случаев школьные печатные издания были и вовсе упразднены. Школьным пресс-центрам, испытывающим трудности с оргтехникой, было предложено размещать информацию о школьных мероприятиях на страницах газеты Сыктывкарского городского движения детей и молодёжи «Смена» ДТДиУМ, которая является основной площадкой для размещения материалов членов Клуба юных журналистов. В свою очередь Клуб юных журналистов, созданный на базе Дворца в поддержку начинающим журналистам, окажет помощь в вёрстке и дизайне материалов.

Самые достойные работы заручилась опубликовать в детской республиканской газете «Радуга» замглавного редактора издания Галина Минаева. Она уже не первый год становится гостем на семинарах школьных пресс-центров с целью донести до ребят информацию о медаипространстве, где школьник может реализовать себя как начинающий журналист. Кроме того, на подобных семинарах можно заметить настоящих самородков, которые в будущем проявят себя как талантливые репортёры, дизайнеры печатных изданий. На семинаре ребята заручились консультативной поддержкой опытного специалиста в будущей работе, а будущие выпускники — содействием в составлении портфолио.

Руководители школьных пресс-центров на семинаре высказали свои пожелания в содействии получения информации о конкурсах для начинающих журналистов и школьных пресс-центров федерального, регионального и муниципального уровней, возможности получения опыта вёрстки и дизайна в программах Fotoshop, Corel, Pablish, встречах с известными людьми.

Клуб юных журналистов выразил готовность реализовать ряд встреч активистов школьных пресс-центров с известными журналистами и фотокорреспондентами республики. Плодотворная творческая работа вполне возможна, ведь всех участников семинара объединяет общая идея журналистики – открывать обществу достоверную информацию.

Наталья Кузнецова, педагог-организатор