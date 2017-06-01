Учащиеся Сыктывкара получили путевки на летнюю трудовую практику

Городской праздник «Навстречу солнцу!», посвященный Международному дню защиты детей, состоялся сегодня в концертном зале «Сыктывкар» и собрал десятки детей и подростков.

Глава муниципального образования городского округа «Сыктывкар» — руководитель администрации Валерий Козлов поздравил подрастающее поколение с началом летних каникул. Он пожелал детям отличного настроения и хорошего отдыха.

Добрые слова прозвучали от заместителя министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Максима Ганова, члена Совета Федерации Валерия Маркова, начальника Управления занятости регионального Минтруда Александра Хохлова и Уполномоченного при Главе Республики Коми по правам ребенка Нелли Струтинской.

Градоначальник вручил трудовые путевки командирам объединений и отрядов, которые будут заняты на летней трудовой практике. Этим летом в работе трудовых объединений примут участие более полутора тысяч подростков. К примеру, профильное движение «Экодозор» займется наведением чистоты и порядка в городе. Участники других трудотрядов будут заняты благоустройством территорий школ и детских садов. Представители отряда юных инспекторов дорожного движения окажут содействие в работе по пропаганде безопасного поведения на дорогах города. Юные пожарные проведут профилактические занятия с младшими школьниками и своими сверстниками о недопущении возникновения пожара, о правилах поведения и мерах ликвидации возгорания. Впервые начнут свою работу отряды юнармейцев, деятельность которых направлена на военно-патриотическое воспитание молодежи.

— Я благодарен всем, кто вносит свой вклад в благоустройство города. Вместе мы сделаем его чище, красивее и безопаснее, — обратился к старшеклассникам Валерий Козлов.

После для детей прошла концертная программа.

По сообщению администрации Сыктывкара