Участников проекта «Стажер» пригласили на госслужбу Коми

Передача эстафеты от тех, кто уже познакомился с особенностями управления республикой, тем, кому это только предстоит сделать, состоялась в администрации главы Коми. С бывшими и будущими участниками проекта «Стажер» встретилась первый заместитель председателя регионального правительства Лариса Максимова.

Проект проводится три года. Каждый раз органы власти отбирают пятерых выпускников и организуют для них годовую стажировку в органах власти. За это время практиканты успевают поработать в четырех госструктурах.

«Государственная служба нуждается не столько в молодом поколении, сколько в трансформации мышления. Управление требует другого мышления. Мы каждый год поднимаем планку требований. Молодые специалисты должны быть готовы ко всем трудностям государственной службы», — приветствовала участников проекта Л.Максимова.

Часто практиканты получают предложение о трудоустройстве еще до окончания стажировки. В этом году один участник досрочно получил работу в органах госвласти. Правда, еще один стажер решил строить карьеру в бизнесе. Места выбывших заняли двое претендентов, показавших на отборочном конкурсе чуть меньшие результаты.

Всего за три года через проект «Стажер» прошли 17 человек. 13 из них получили работу в органах государственной власти.

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин отметил высокий уровень подготовки участников. Он без колебаний трудоустроил одну из участниц, проходившую практику в его ведомстве, которая доказала свою профпригодность.

От лица «старых молодых специалистов» следующий поток практикантов напутствовала выпускница проекта Анастасия Морозова.

«Это был продуктивный год. Проект уникальный, потому что за год он делает из практиканта профессионала. Желаю следующим стажерам, чтобы этот год стал взлетной полосой для вашей карьеры», — пожелала вчерашний стажер. Во время стажировки в администрации главы Коми она занималась взаимодействием с муниципалитетами, изучила все тонкости ФЗ №131. Анастасия призналась, что и не подозревала, насколько сложный этот закон. В будущем она хотела бы продолжить работу в госвласти.

— Буду знать, что 131-й закон в надежных руках, — отметила Л.Максимова.

— И «Народный бюджет» тоже, — не стесняясь, дополнила А.Морозова.

Зампред правительства заметила, что большинство выпускников проекта идут работать в Министерство финансов Коми. Его руководитель Галина Рубцова предупредила, что работать у нее непросто, часто приходится задерживаться допоздна. Бывают и стрессовые ситуации, все-таки деятельность связана с большими деньгами.

В конце встречи шестеро успешно прошедших проект стажеров получили соответствующие дипломы.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва