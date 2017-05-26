Установлены контрольные цифры приема за счет бюджета Коми по ТОП-50

В Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми под председательством заместителя председателя Правительства – министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Михальченковой прошло заседание конкурсной комиссии по вопросам установления контрольных цифр приема граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми.

Дополнительный объем контрольных цифр приема граждан на 2017 год по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50) был утвержден в связи с реализацией в регионе приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий под потребности экономики Республики Коми». Всего по профессиям и специальностям в ТОП-50 на 2017 год есть 695 бюджетных мест.

В мае министерством был объявлен прием заявок на конкурс по 6 программам подготовки квалифицированных рабочих и по 7 программам подготовки специалистов среднего звена. На участие в конкурсе подали заявки 15 образовательных организаций.

Все заявившиеся образовательные организации допущены к участию в конкурсе, как представившие полный пакет конкурсной документации. Для участия в конкурсном отборе профессиональные образовательные организации получили лицензии на осуществление образовательной деятельности по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50.

Конкурсная комиссия утвердила результаты конкурса. Решение путем голосования принято единогласно. Всего по профессиям и специальностям в ТОП-50 на 2017 год есть 695 бюджетных мест.

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ПРОФЕССИИ ТОП-50 (500 мест)

Мастер столярно-плотничных, паркетных и строительных работ – 25 мест (Печорский промышленно-экономический техникум)

Мастер отделочных строительных и декоративных работ – 25 мест (Сыктывкарский индустриальный коллеж)

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики — 50 мест (Печорский промышленно-экономический техникум, Сыктывкарский лесопромышленный техникум)

Мастер слесарных работ 25 (Микуньский железнодорожный техникум)

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей — 225 мест (Сыктывкарский лесопромышленный техникум, Княжпогостский политехнический техникум, Сыктывкарский автомеханический техникум, Микуньский железнодорожный техникум, Сыктывкарский политехнический техникум, Коми республиканский агропромышленный техникум)

Повар, кондитер — 150 мест (Печорский промышленно-экономический техникум, Сыктывкарский торгово-технологический техникум, Воркутинский политехнический техникум, Сыктывкарский политехнический техникум)

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТОП-50 (195 МЕСТ)

Информационные системы и программирование — 25 мест (Печорский политехнический техникум)

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) — 25 мест (Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум)

Техническое обслуживание и ремонт двигателей системы и агрегатов автомобилей – 50 мест (Сыктывкарский автомеханический техникум, Коми республиканский агропромышленный техникум)

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) – 25 мест (Сыктывкарский торгово-экономический техникум)

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования – 20 мест (Коми республиканский агропромышленный техникум)

Технология парикмахерского искусства – 25 мест (Сыктывкарский колледж сервиса и связи)

Гостиничное дело – 25 мест (Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж)