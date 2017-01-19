Утвержден план приема на контрактную подготовку специалистов с высшим образованием за счет республиканского бюджета в 2017 году

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми извещает об утверждении распоряжением Правительства Республики Коми от 18 января 2017 г. №17-р плана приема на контрактную подготовку за счет республиканского бюджета Республики Коми в 2017 году.

Прием граждан в вышеуказанные образовательные организации проводится приемной комиссией в соответствии с порядком приема граждан в образовательные организации высшего образования, размещенного на официальном сайте вуза.

Лицо (его родитель (законный представитель), изъявившее желание получить высшее образование на условиях контрактной подготовки, подает в приемную комиссию образовательной организации:

— предусмотренные правилами приема в образовательные организации документы с заявлением о получении образования с оплатой стоимости получения образования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;

— направление на обучение от заказчика (Министерство здравоохранения Республики Коми; Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми).

Форма и сроки выдачи направлений лицам (их родителям (законным представителям) на контрактную подготовку в образовательных организациях размещены на официальных сайтах вышеуказанных заказчиков: http://minzdrav.rkomi.ru; http://mincult.rkomi.ru.

Между лицом (его родителем (законным представителем), получившим рекомендацию приемной комиссии, заказчиком (работодателем) и образовательной организацией заключается трехсторонний договор о контрактной подготовке в срок до начала учебного года (согласно учебному плану) в год поступления.

Примерная форма договора утверждена приказом Министерства образования Республики Коми от 24 декабря 2013 г. №323 и размещена на официальном сайте в разделе «Документы».

По сообщению Минобрнауки РК