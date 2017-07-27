В Коми 58 работодателей сообщили о желании участвовать смотре-конкурсе на лучшее трудоустройство подростков

В Минтруде РК сообщили, что в настоящее время в городах и районах идет прием заявок на участие работодателей в Республиканском смотре-конкурсе организаций по лучшему трудоустройству несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 14 до 18 лет. Организовать такое мероприятие республиканскому Министерству труда, занятости и социальной защиты поручил Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

На текущий день о своем намерении принять участие в муниципальном этапе смотра-конкурса известили 58 работодателей. Прием заявок в центрах занятости населения городов и районов республики продлится до 31 августа текущего года.

Как пояснили в Управлении занятости Минтруда РК, смотр-конкурс проводится с 1 июня по 31 октября 2017 года в два этапа: «Первый этап – муниципальный – будет проходить до 30 сентября, второй этап – республиканский – с 1 октября по 31 октября. Победители Республиканского смотра-конкурса будут определены до 31 октября 2017 г. Награждение победителей смотра-конкурса работодателей состоится в конце осени на ежегодном Республиканском слете участников лагерей труда и отдыха, молодежных трудовых бригад».

По данным Управления занятости, в этом году в организации временного трудоустройства подростков принимают участие около 600 работодателей.

«Это школы и администрации сельских поселений, жилищно-коммунальные хозяйства и производственные предприятия. Приступили к работе более 7600 подростков. Они выполняют работы по благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов, школ, парков, скверов, ремонтируют спортивные площадки, спортивный инвентарь, наглядно-учебные пособия и книги, школьную мебель и кабинеты, музеи. Ребята занимаются социальной работой – уход за инвалидами, одинокими и пожилыми людьми, работают операторами ЭВМ, курьерами, вожатыми в детском оздоровительном лагере, пастухами», — рассказал начальник Управления занятости Минтруда РК Александр Хохлов.

Он добавил, что специализированные отряды «Юный пожарный» в Сыктывкаре и Прилузском районе проводят разъяснительную работу с младшими школьниками и дошкольниками, пропагандируют безопасный образ жизни, соблюдение правил пожарной безопасности. Сыктывкарский отряд «Экодозор» проводит мониторинг экологической ситуации окружающей среды.

«Создавая рабочие места для подростков, работодатели способствуют формированию трудовых навыков у несовершеннолетних граждан, профилактике ранних правонарушений, оказывают материальную поддержку несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации», — отметил Александр Хохлов.

По сообщению Минтруда РК