В Коми готовятся к чемпионату по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

Региональный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Республике Коми пройдет в 4 – 5 октября в Сыктывкаре. Участники Чемпионата трех категорий – «Школьники», «Студенты» и «Специалисты» продемонстрируют свое профессиональное мастерство в компетенциях.

Школьники будут соревноваться по двум компетенциям: Резьба по дереву; Художественное вышивание.

По шести компетенциям — для студентов и специалистов: Технология моды; Портной; Администрирование баз данных; Сборка — разборка электронного оборудования; Экономика и бухгалтерский учет; Массажист.

Именно эти виды профессиональной деятельности выбраны не просто так: организаторы определяли, в каких компетенциях хотели бы продемонстрировать свои способности участники.

«Конкурс профессионального мастерства хорош тем, что каждую категорию на конкурсе должны сопровождать работодатели, которые смогут посмотреть в деле своих потенциальных работников», — отметила Наталья Михальченкова.

*** Напомним, что в прошлом году в Республике Коми «Олимпиада возможностей» проходила 25 – 26 октября. Тогда соревнования состоялись по двум компетенциям – «Портной» и «Администрирование баз данных». В первой компетенции приняли участие 6 человек, а во второй — 10. Победители отборочного этапа будут представлять Республики Коми на Национальном чемпионате в Москву, который пройдет в ноябре 2017 года.

Целью конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» является содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на рынке труда.

По сообщению Минобрнауки РК