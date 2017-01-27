В Коми назвали имена лучших юных журналистов Коми

В Сыктывкаре прошло награждение победителей республиканского конкурса юных журналистов «Свой голос в СМИ-2016». Церемония награждения состоялась в рамках стартовавшего сегодня XI Республиканского слета юных журналистов «Детский медиафорум «Свой голос в СМИ». Напомним, на форум съехались юнкоры из Сыктывкара, Ухты, Прилузья, Троицко-Печорска, Усть-Куломского, Сысольского, Койгородского, Корткеросского районов. Среди участников – активисты «Российского движения школьников» в Республике Коми.

Юнкоры презентуют собственные издания, посетят редакции республиканских СМИ, в том числе редакцию «Комиинформа», где познакомятся с современными методами работы в медийной сфере. В программе форума – знакомство с азами дизайна и верстки, участие в мастер-классах, «разбор полетов» по итогам республиканского конкурса «Свой голос в СМИ».

От имени правительства региона участников медиафорума приветствовал заместитель министра образования, науки и молодежной политики Максим Ганов, который выразил надежду, что по итогам форума в республике появится очень сильная команда, которая будет в том числе работать над созданием республиканского молодежного медиапортала.

Одним из партнеров мероприятия на протяжении нескольких лет является Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И. А. Куратова, который и сегодня предоставил площадку для проведения форума юнкоров. Директор колледжа Дмитрий Беляев отметил важность общения юнкоров именно с опытными экспертами. «Надеюсь, что в будущем участники этого форума пополнят ряды профессиональных журналистов в районах и городах республики», — подчеркнул Дмитрий Беляев.

В церемонии награждения приняли участие заместитель председателя Союза журналистов РК Валентина Лях и координатор Российского движения школьников в Коми Василий Андреев.

Итак, победителем в номинации «Индивидуальная работа» в младшей группе стала Мария Корнеева (рук. Валентина Лях), представляющая Дворец творчества детей и учащейся молодежи, в старшей группе победила выпускница Гимназии искусств Олеся Худякова (рук. Полина Романова).

В номинации «Печатные издания» в старт-лиге победителем была признано периодическое издание «Исследователи» Научного общества учащихся «Эрудит» Выльгортской школы №2. В профи-лиге первое место заняло периодическое издание «Мы» Клуба начинающих журналистов «Полярная Сова» (Воркута).