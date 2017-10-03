В Коми появится Ассоциация молодых педагогов

Сегодня, 3 октября, в рамках Образовательного форума Республики Коми «Образование. Государство. Общество» и реализации проекта адресной методической поддержки педагогических работников со стажем работы не более 5 лет впервые прошел День молодого педагога.

Торжественное открытие мероприятия состоялось на площадке Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина. С приветственным словом к участникам форума обратились первые лица образования в регионе – заместитель председателя Правительства Коми и министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова, и.о. ректора СГУ им. Питирима Сорокина Ольга Сотникова и ректор Коми республиканского института развития образования Галина Китайгородская.

«Ответственно давать старт большому республиканскому форуму «Образование. Государство. Общество» с конференции «Дня молодого педагога», и одновременно – знаково. Потому что государственная поддержка молодых педагогов и формирование кадрового резерва – важные задачи, решение которых находится на постоянном контроле Правительства Республики Коми. Меняются дети, образовательная среда, технологии, и в этих условиях педагогам, конечно, не просто. Поэтому важно помочь в профессиональном росте педагога в условиях постоянного изменения требований и стандартов», — отметила Наталья Михальченкова.

В Дне молодого педагога приняли участие молодые специалисты, выпускники педагогических вузов, студенты педагогических специальностей, руководители и педагоги образовательных организаций всех типов и видов, руководители и специалисты органов управления образованием, методических служб, представители общественных организаций, Правительства Республики Коми. Общее количество участников превысило 200 человек – молодые специалисты приехали из всех районов республики.

Работа шла в течение всего дня на семи разных площадках: «Система социально-педагогической поддержки детей в образовательном пространстве», «Система контроль-оценочной деятельности как средство повышения качества знаний в организации образовательного процесса»,

«Применение дистанционных образовательных технологий в образовании как средство обеспечения доступности качественного образования», «Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе как условие обеспечения качества образования», «Опыт Гимназии искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова в достижении образовательных результатов», «Использование современных образовательных технологий в образовательной организации» и «Презентация фрагментов уроков молодых педагогов».

Помимо этого, было представлено более 50 мастер-классов педагогов-наставников, фрагменты уроков молодых педагогов – победителей республиканского заочного конкурса педагогического мастерства «Первые шаги», обсуждались вопросы создания ассоциации молодых педагогов.

Участники площадки с удовлетворением отозвались о проекте «Молодые педагоги» и предложили в целях дальнейшего обеспечения эффективного вхождения в педагогическую профессию, непрерывного повышения квалификации и развития профессиональных компетенций расширить участников мероприятий проекта адресной методической поддержки педагогических работников со стажем работы не более 5 лет «Молодые педагоги» путём создания сетевых ресурсов.

Принято решение открыть Ассоциацию молодых педагогов и создать на портале открытого образования площадку для обсуждения методических материалов и проблем молодых педагогов.

По сообщению Минобрнауки РК