В Коми пройдет конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью

Под руководством заместителя председателя правительства Республики Коми — министра образования, науки и молодежной политики Натальи Михальченковой состоялся организационный комитет по подготовке регионального этапа чемпионата «Абилимпикс».

На заседании оргкомитета были определены сроки чемпионата и перечень компетенций, в рамках которых пройдут соревнования. Олимпиада возможностей для людей с инвалидностью пройдет в Сыктывкаре со 2 по 6 октября 2017 года по семи компетенциям для студентов и специалистов: Технология моды; Портной; Администрирование баз данных; Сборка — разборка электронного оборудования; Бухгалтерский учет; Торговля; Массажист.

Школьники будут соревноваться по четырем компетенциям: Бисероплетение; Вязание крючком, спицами; Резьба по дереву; Художественное вышивание.

Напомним, что победители отборочного этапа будут представлять Республики Коми на Национальном чемпионате в Москву, который пройдет в ноябре 2017 года.

Целью конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» является содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на рынке труда.

По сообщению Минобрнауки РК