В Коми проведут интеллектуальную игру для начинающих фермеров

Коми региональное отделение Российский союз сельской молодежи продолжает прием заявок на участие в деловой игре «Начинающий фермер». Победители регионального этапа игры будут награждены дипломами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми и рекомендованы к участию во втором этапе игры на всероссийском уровне.

В интеллектуальной игре могут принять участие учащиеся старших классов, студенты вузов и ссузов, магистранты и аспиранты. Игра проводится в трех номинациях: среди команд ученических производственных бригад (учащихся старших классов), студентов аграрных средних специальных учебных заведений и студентов, магистрантов и аспирантов аграрных высших учебных заведений.

Для участия в игре команды должны разработать бизнес-планы создания крестьянских (фермерских) хозяйства. Заявки на участие в игре необходимо направить на электронную почту rssmkomi@mail.ru до 10 февраля включительно. Бизнес-планы команды могут дорабатывать до самого финала.

Финал регионального этапа игры пройдет 17 февраля 2017 года в селе Выльгорт на базе Коми республиканского агропромышленного техникума. Победители регионального этапа будут рекомендованы к участию в федеральном этапе игры, который состоится в апреле 2017 года в Москве.

Дополнительная информация по телефону 89042396778.