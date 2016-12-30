В Коми разработан проект для повышения престижа рабочих профессий

Паспорт приоритетного проекта «Рабочие кадры для экономики Республики Коми» рассмотрен и утверждён на первом заседании президиума Совета при Главе Республики Коми по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое провела Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми Лариса Максимова.

Проект рассчитан на четыре года, его основная цель — создать систему подготовки кадров по программам среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров по самым современным стандартам и технологиям, с учётом потребностей экономики Республики Коми.

Как отметила заместитель Председателя Правительства — министр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Михальченкова, в регионе существует нехватка квалифицированных рабочих кадров. Для решения этой задачи необходимо модернизировать систему среднего профессионального образования, внедрять современные международные стандарты качества подготовки кадров по рабочим профессиям и специальностям (Ворлдскиллс), новые образовательные стандарты по профессиям и специальностям, входящим в 50 самых востребованных направлений.

«В 2015 году Республика Коми вступила в движение «Ворлдскиллс Россия». Координационным центром в регионе утверждён Сыктывкарский политехнический техникум. Впервые Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Республике Коми состоялся в марте 2016 года. Студенты показали своё мастерство на базе Сыктывкарского торгово-технологического техникума лишь по одной компетенции — «Кондитерское дело». В феврале 2017 года в Республике Коми запланировано проведение второго регионального чемпионата уже по 10 компетенциям», — рассказала Н.Михальченкова.

Как подчеркнула министр, данное направление крайне важно для республики: оно позволяет привлечь федеральные средства, выделенные на аналогичный приоритетный проект на федеральном уровне. При этом работа должна быть организована совместными усилиями работодателей, органов исполнительной власти, педагогическим сообществом.

По результатам реализации проекта к 2020 году каждый третий выпускник по программе среднего профессионального образования будет проходить итоговую аттестацию в формате демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс и в присутствии работодателей. Кроме того, на базе профессиональных образовательных организаций планируется открытие пяти центров компетенций, каждая вторая профессиональная образовательная организация будет готовить специалистов по рабочим профессиям и специальностям, входящих в 50 наиболее востребованных и престижных направлений подготовки.

Стоит отметить, что проект «Рабочие кадры для экономики Республики Коми» вошёл в портфель проектов по приоритетному направлению стратегического развития «Образование», куда вошли ещё четыре проекта: «Доступное дополнительное образование для детей», «Создание современной образовательной среды для школьников», «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации» и «Вузы как центры пространства создания инноваций».

По сообщению Минобрнауки РК