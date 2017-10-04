В Коми стартовал Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс»

В Республике Коми начал работу Чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». На церемонии открытия его гостей и участников от имени Правительства Республики Коми поприветствовала заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова, которая отметила высокую социальную значимость «Абилимпикс».

«Мы хорошо понимаем необходимость поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья, создания адаптированных условий для получения ими общего и профессионального образования, трудоустройства» — , отметила Наталья Михальченкова, пожелав конкурсантам удачного выступления.

После церемонии открытия участники и организаторы переместились на площадки, где состоялись соревнования по 8 компетенциям. Сыктывкарский колледж сервиса и связи(СКСиС) стал местом проведения конкурсов по компетенциям «Массажист» и «Экономика и бухгалтерский учет», а Сыктывкарский политехнический колледж принял соревнования по компетенциям «Технология моды», «Художественное вышивание», «Портной», «Резьба по дереву», «Администрирование без данных» и «Сборка-разборка электронного оборудования».

На площадках работают эксперты, контролирующие все конкурсы. Например, в СКСиС главными экспертами стали преподаватели Ирина Габова (компетенция «Экономика и бухгалтерский учет») и Мария Белых (компетенция «Массажист»).

«Специализация «Экономика и бухгалтерский учет» разделена на две группы – на базе 9 и 11 классов. В конкурсе выступают ученики обеих групп, а также независимые участники. Конкурсное задание, выполняющееся с помощью программы «1С: Бухгалтерия», состояло из трех этапов, на выполнение каждого из которых давался час, на отдых – 20 минут. Задания охватывали широкий круг специальных знаний – финансовые операции, расчеты, составление специальной документации, создание стандартизированных отчетов», — отметила Ирина Габова.

Площадка компетенции «Массажист» закрыта для непосредственного посещения, так как медицинские процедуры требуют чистоты и порядка. За работой конкурсантов зрители наблюдали с помощью онлайн-трансляции на двух экранах, установленных рядом с массажным залом. «Все участники этого конкурса трудоустроены. Кто-то работает в учреждениях здравоохранения Республики Коми, кое-кто ведет частную практику. Но в любом случае, участие в таком важном чемпионате дает им возможность показать себя, продемонстрировать свои профессиональные навыки, тем самым повысив свою конкурентоспособность на рынке труда», — конкурентоспособность на рынке труда, — подчеркнула заместитель директора Сыктывкарского медицинского колледжа им. И.П. Морозова Ольга Седрисева, ответственная за площадку «Массажист».

Соревнования по компетенции «Массажист» проходили в два этапа. На первом участники продемонстрировали навыки классического массажа, второй этап назывался «Свободный мастер». В этом этапе массажист сам выбирал технику массажа и демонстрировал ее экспертам. Оценивали работу конкурсантов опытные работники сферы здравоохранения, приглашенные из разных учреждений: Коми республиканской больницы, Госпиталя Ветеранов, Кардиологического диспансера и других.

Напомним, выбор компетенций не случаен и обоснован востребованностью профессий на региональном и федеральном рынках труда и с учетом структуры подготовки кадров в системе профессионального образования.

Победители чемпионата «Абилимпикс» Республики Коми примут участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет 28 ноября – 3 декабря 2017 г. в Москве.

Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» проводится с учетом передового международного опыта Международной Федерации Абилимпикс (International Abilympic Federation). Целью Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» является содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на рынке труда.

Задачи: создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья к профессиональному образованию через конкурсы профессионального мастерства; развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья; содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья; стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья к дальнейшему профессиональному и личностному росту; выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья; подготовка волонтеров для работы с людьми с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья; формирование экспертного сообщества по профессиональному образованию и трудоустройству людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья; включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального образования и трудоустройства людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.

***«Абилимпикс» — это международное движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью по различным профессиональным компетенциям. Цель конкурсов профессионального мастерства – профессиональная ориентация и содействие в трудоустройстве.

По сообщению Минобрнауки РК