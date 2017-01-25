В Коми стартовала акция «Студенческий десант»

Акция «Студенческий десант», проводимая по инициативе МВД России и приуроченная ко Дню российского студенчества, стала в регионе уже традиционной. Первым подразделением, открывшим двери перед «десантниками», стал экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Коми.

Полицейские-эксперты рассказали студентам о специфике своей работы. Участникам акции пояснили, что сотрудники центра занимаются дактилоскопией, баллистикой, выявлением причин ДТП, определением почерка и наркотических средств, экспертизой документов и холодного оружия, анализом ДНК и составлением фотороботов.

От полицейских студенты узнали о возможностях современной криминалистики, о работе экспертов на месте происшествия и специальном оборудовании, используемом при расследовании преступлений.

Показанное экспертами оружие времен 18 и 19 века, а также Великой Отечественной войны вызвало большой интерес у экскурсантов. Участникам акции даже разрешили подержать его в руках, что особенно обрадовало ребят.

Полицейские ответили на все вопросы студентов и пожелали им не преступать закон.

Профессиональный путь каждого сотрудника органов внутренних дел начинается с обучения в Центре профессиональной подготовки МВД по Республике Коми. Начальник цикла специальных дисциплин ЦПП МВД по РК Денис Миляков рассказал учащимся Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И.А. Куратова об основных курсах, которые изучают полицейские. В частности, профессиональная подготовка стража порядка включает в себя изучение основ тактико-специальной подготовки, охраны общественного порядка, криминалистики, профессиональной культуры и этики сотрудника органов внутренних дел.

В Центре профессиональной подготовки для каждого подразделения полиции организованы специально оборудованные аудитории. Так, есть кабинет тактики охраны общественного порядка, где проходят обучение сотрудники патрульно-постовой службы. В одной из аудиторий ребята увидели интерактивную доску, на которой имеется дорожная разметка и миниатюрные автомобили. Здесь занимаются сотрудники госавтоинспекции.

Полицейские показали и разрешили примерить участникам акции бронежилеты и шлемы, которые выставлены в аудитории, посвященной спецтехнике. Несмотря на то, что вес специальных средств защиты немал, среди участников акции нашлись желающие, которые примерили полицейскую амуницию.

В классе криминалистики, ребятам рассказали о методах работы криминалистов, а также продемонстрировали несколько стендов с холодным оружием, изъятым во время различных спецопераций у представителей преступных группировок. Посмотрев разнообразное холодное и огнестрельное оружие, размещенное в кабинете криминалистики, участники акции узнали, где слушатели ЦПП МВД по РК учатся описывать место происшествия и снимать отпечатки пальцев.

Возможность подержать в руках настоящий пистолет представилась студентам в классе огневой подготовки, где под руководством преподавателя цикла боевой и физической подготовки И. Мальцева ребята разбирали пистолет «Макарова» и ручной пулемет АК-74.

Полицейские охотно общались с учащимися, отвечали вопросы, разъясняли действующее законодательство и тех, кому стала интересна работа в полиции, пригласили после окончания учёбы вступить в ряды правоохранителей.

По сообщениям пресс-службы МВД по Республике Коми