В Прилузье на лето трудоустроят 320 подростков

С января в Прилузском районе идет активное трудоустройство детей от 14 до 18 лет. В Год добрых дел юные жители района облагораживают территорию, делают косметический ремонт, работают вожатыми и волонтерами, и выполняют более серьезные задачи на местном предприятии.

Центр занятости населения Прилузского 19 июня провел прямую линию по вопросам трудоустройства детей возрасте от 14 до 18 лет. Родителям предложили вакансии в лесном предприятии, центральной районной больнице и администрации села Объячево.

С января 2017 года в районе смогли трудоустроиться 209 подростков, большая часть из них трудоустроилась с мая — 195 человек, 173 из них сегодня работают, некоторые уже сложили с себя временные обязанности. До конца августа район планирует преодолеть планку в 320 человек.

В основном дети трудятся при администрациях населенных пунктов, сегодня юных рабочих содержат девять сельских поселений. Зарплата детей составляет больше двух тысяч рублей вместе с материальной поддержкой.

В Объячево две бригады работают при школе, волонтеры помогают детским садам, дому спорта, детской библиотеке, ДЮСШ. Четыре человека смогли устроиться в «Лузалес» подсобными рабочими, предприятие готово принять и других детей.

Как пояснили «Комиинформу» в районе, другие частники неохотно трудоустраивают подростков, так как у них возникают проблемы с налоговыми документами.

Сегодня специалисты Минтруда и центра занятости населения особое внимание уделяют детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и неблагополучным подросткам, которые с большой охотой работают на предложенных должностях.

По сообщению ИА «Комиинформ»