В республике стартует конкурс молодых педагогов

В рамках реализации проекта адресной методической поддержки педагогических работников со стажем работы не более 5 лет «Молодые педагоги» Коми республиканский институт развития образования совместно с Ассоциацией общеобразовательных учреждений и педагогов Республики Коми проводит республиканский заочный конкурс педагогического мастерства «Первые шаги».

Конкурс проводится в целях демонстрации методической компетентности молодых педагогов и стимулирования их творческой активности.

Сроки проведения Конкурса:

— с 01 августа по 08 сентября 2017 года – прием конкурсных материалов;

— с 11 сентября по 22 сентября 2017 года – экспертиза конкурсных материалов и подведение итогов.

В Конкурсе могут принять участие педагогические работники общеобразовательных организаций со стажем работы до 5 лет.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

— современный урок;

— внеклассное мероприятие по предмету;

— классный час.

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму на сайте Института по ссылке http://kriro.ru/proekty/molodye_pedagogi/reg.php и прикрепить методическую разработку по выбранной номинации.

По итогам экспертизы будут определены по три победителя в каждой номинации. Победители Конкурса награждаются дипломами, остальные участники Конкурса получают электронный сертификат.

Победители конкурса презентуют свои конкурсные материалы на республиканском образовательном форуме «Образование. Государство. Общество». Лучшие конкурсные материалы будут опубликованы на портале «Открытое образование Республики Коми».

Контактная информация: Смирнова Светлана Васильевна, Киселева Алина Константиновна, тел. 8(8212)28-37-12, lab.kriro@yandex.ru.

По сообщению Минобрнауки РК