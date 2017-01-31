В СГУ обсудят систему профобразования

С 28 февраля по 2 марта на базе Сыктывкарского госуниверситета им. Питирима Сорокина пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Система профессионального образования Республики Коми: вчера, сегодня, завтра».

По замыслу организаторов, основная цель конференции — обобщение и распространение опыта работы, интеграция и систематизация теоретических и практических наработок в системе профессионального образования.

К участию приглашаются учёные и специалисты-практики в области профессионального образования, руководители, педагогические работники и аспиранты, представители работодателей, общественных организаций и объединений.

Работа конференции запланирована по следующим направлениям:

— Приоритетные проекты «Рабочие кадры для передовых технологий» и «Вузы как центры пространства создания инноваций».

— Обеспечение комплексной безопасности образовательного процесса. Опыт реализации программ противодействия идеологии экстремизма, терроризма и антикоррупционного просвещения.

— Региональная модель этнокультурного образования.

— Требования рынка труда к подготовке кадров: влияние профессиональных стандартов и независимой оценки квалификаций на систему профессионального образования.

— Сетевые формы взаимодействия образовательных организаций.

— Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста: перспективы внедрения в Республике Коми.

— Развитие инклюзивного образования в системе профессионального образования.

— Актуальные проблемы подготовки педагогических кадров.

Кроме площадок конференции, участники смогут посетить рабочие площадки II регионального чемпионата Worldskills, принять участие в церемонии открытия и закрытия данного мероприятия, а также в финальном мероприятии Республиканского этапа конкурса «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ».

Заявки на участие принимаются по электронной почте shirokov1127@yandex.ru в срок до 17 февраля. По итогам конференции будет издан сборник работ, размещенный в полнотекстовом формате в библиографической базе данных научных публикаций РИНЦ. Размещение материалов в сборнике осуществляется на платной основе.

Подробнее о проведении конференции можно узнать в информационном письме.

Организаторами конференции выступили Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина и Коми республиканский институт развития образования.

По сообщению СГУ