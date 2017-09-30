В Сыктывкаре пройдет День молодого педагога

День молодого педагога состоится в Сыктывкаре 3 октября в рамках образовательного форума Республики Коми «Образование. Государство. Общество» и реализации проекта адресной методической поддержки педагогических работников со стажем работы не более пяти лет «Молодые педагоги».

Организаторами выступили Коми республиканский институт развития образования, некоммерческое партнерство «Ассоциация общеобразовательных учреждений и педагогов Республики Коми».

Торжественное открытие Дня молодого педагога состоится в 08:30 в актовом зале музея народного просвещения ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина.

Весь день для молодых учителей будут проходить мастер-классы педагогов-наставников, также состоится презентация фрагментов уроков молодых специалистов – победителей республиканского заочного конкурса педагогического мастерства «Первые шаги».

Участие в мероприятии примут молодые специалисты, выпускники педагогических ВУЗов, студенты педагогических специальностей, руководители и педагоги образовательных организаций всех типов и видов, руководители и специалисты органов управления образованием, методических служб, представители общественных организаций.

Мероприятие пройдет в Коми республиканском лицее при СыктГУ им. Питирима Сорокина по восьми направлениям, каждую площадку обеспечивает учебное заведение. А именно:

— площадка «Система социально-педагогической поддержки детей в образовательном пространстве» (МАОУ «Технологический лицей», г. Сыктывкар, ул. Горького, д.15);

— площадка «Система контрольно-оценочной деятельности как средство повышения качества знаний в организации образовательного процесса» (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №43», ул. Петрозаводская, д.44);

— площадка «Применение дистанционных образовательных технологий в образовании как средство обеспечения доступности качественного образования» (структурное подразделение «Центр дистанционного обучения детей-инвалидов в Республике Коми» ГОУ РК «Республиканский центр образования», ул. Катаева, д.37а);

— площадка «Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе как условие обеспечения качества образования» (ГОУ «Коми республиканский лицей при СГУ» Октябрьский проспект, 55);

— площадка «Опыт ГПОУ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова» в достижении образовательных результатов» (ГПОУ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова», ул. Печорская, 28).

Кроме того, во время мероприятия состоится презентация фрагментов уроков (занятий) молодых педагогов — победителей республиканского заочного конкурса педагогического мастерства «Первые шаги» (ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования», ул. Орджоникидзе, д.23), время проведения – с 14.15 до 18:00, ауд.103).

Спикеры выступят с докладами по темам: «Ассоциация молодых педагогов – актуальный образовательный тренд», «Презентация проекта адресной методической поддержки педагогических работников со стажем работы не более 5 лет «Молодые педагоги», «Учитель для России: федеральные программы поддержки молодых педагогов ПАО «Сбербанк», «Программы профессиональной подготовки педагогов Опорного ВУЗа: проект «Целевая подготовка».

Напомним, с 3 по 6 октября, пройдет образовательный форум Республики Коми «Образование. Государство. Общество».

В первый день форума состоится расширенная коллегия Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, где рассмотрят современные подходы к оценке качества общего образования, результаты исследовательских и оценочных процедур в построении системы оценки качества образования на территории Республики Коми и требования к профессиональному развитию педагога.

Также пройдет научно-практическая Всероссийская конференция «Формирование семейных ценностей как основа социального благополучия детей и подростков». На ней обсудят актуальные вопросы изменения семейного законодательства в целях исключения неправомерного вмешательства в семью и сохранения традиционных семейных ценностей, лучшие практики и новые формы активного родительства, развитие творческих способностей детей и социальной активности в условиях многодетной семьи, мониторинг уровня удовлетворенности родительской общественности качеством образовательных услуг как ресурс в управлении образовательной системой школы и т.д.

Кроме того, состоится Всероссийская конференция с международным участием «Лучшие практики поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»(в режиме онлайн), в работе которой задействованы муниципалитеты Республики Коми, представители субъектов Российской Федерации и участник из Соединенных штатов Америки.

В этот же день будет проходить совещание работников сферы дополнительного образования Республики Коми «Приоритетный проект Республики Коми «Доступное дополнительное образование для детей», а также семинар-совещание «Актуальные направления работы по созданию эффективной воспитательной модели в государственных учреждениях и в государственных образовательных учреждениях региона».

Помимо этого, в Сыктывкарском государственном университете пройдет круглый стол «Опорный вуз региона», где обсудят вопросы позиционирования опорного университета в регионе, основные вызовы университетскому образованию, направление развития базовых процессов опорного узла, выходы на новые партнерства и другое.

Во второй день форума, 4 октября, стартует республиканский чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Чемпионат «Абилимпикс – 2017» является региональным этапом Национального конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей, которые имеют ограничения по здоровью. Два дня 46 участников будут соревноваться в восьми компетенциях.

Оценивать выполненные задания будут эксперты – представители работодателей, образовательных организаций, общественных объединений инвалидов.

В этот же день будут работать десять дискуссионных площадок по таким направлениям как «Дети и общество: содружество традиций и новаций в дошкольном образовании», «Индивидуализация обучения и социализация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», «Вызовы современности: консолидация ресурсов бизнеса, государства и образования в развитии региональной системы проффесионального образования», «Летний отдых – территория воспитания, развития, самоопределения», «Дополнительное образование детей в Республике Коми – возможности новой реальности», «Создание образовательного пространства для развития способностей и интересов детей: роль государства и общественных организаций в развитии способностей и интересов детей», «Активный школьник – активный гражданин», «Духовно-нравственное воспитание как основа гармоничного развития личности ребенка», «Образовательная деятельность в сфере культуры и искусства» и «Цифровое образование».

Также на базе Коми республиканской академии государственной службы и управления будут работать демонстрационные площадки, где пройдут выставки издательской продукции и новинок учебной литературы, а также различные мастер-классы.

Кроме того, в Большом зале Государственного Совета Республики Коми состоится прямой диалог «Государство и общество в интересах ребенка» и будет проходить в формате видеоконференцсвязи с подключением студий органов местного самоуправления, на котором будут даны прямые ответы на все интересующие вопросы. Напомним, что ранее был объявлен предварительный сбор вопросов от граждан по наиболее актуальным проблемам безопасности детства.

Помимо этого, в Министерстве образования, науки и молодежной политики состоится публичное обсуждение результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности ведомства.

В третий день форума, 5 октября, состоится пленарное заседание участников форума, где подведут итоги работе на дискуссионных площадках, пройдет торжественное собрание работников образования, посвященное Дню учителя и заканчивает работу чемпионат «Абилимпикс».

В этот день стартует и будет идти два дня научно-инновационный форум «СорокИНН», целью которого является старт и презентация новых проектов, поиск инвесторов и мер поддержки для их реализации. В рамках форума планируется презентация высокотехнологичных лабораторий и центров университета, выставка проектов студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей. В дни проведения форума будут работать 9 тематических площадок: научно-исследовательская, бизнес-инкубатор СГУ им. Питирима Сорокина, проекты СГУ им. Питирима Сорокина в Фонд содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере, дизайн-проекты, социотехнопарк, IT-парк Республики Коми, инфраструктурная, студенческие объединения, инновации в электронной образовательной среде СГУ.

В четвертый день форума, 6 октября, состоится межрегиональное совещание органов исполнительной власти субъектов РФ, которые осуществляют государственное управление в сфере образования, находящихся в пределах Северо-Западного федерального округа по вопросу реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей».

По сообщению Минобрнауки РК