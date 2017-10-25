В Сыктывкаре пройдет студенческий форум «Студ – актив Профи»

27 октября в учебном корпусе Сыктывкарского автомеханического техникума состоится студенческий форум «Студ – актив Профи». Он направлен на координацию деятельности студенческого самоуправления Республики Коми; на выявление и поддержку заинтересованной, талантливой молодежи, способной профессионально заниматься реализацией государственной молодежной политики в студенческой среде на качественно новом уровне; на активизацию работы молодых представителей студенческих советов профессиональных образовательных организаций по защите прав и интересов студентов, развитию творческих и спортивных интересов, повышение мотивации в деятельности студенческого актива.

«Развитие молодежного самоуправления сегодня является основой государственной политики Российской Федерации, приоритетным направлением воспитания школьников и студентов. Студенческий совет и воспитательная служба техникум в начале 2017 года принимали участие в конкурсе Программ развития студенческих объединений образовательных организаций, который был организован Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Программа техникума и форум получили одобрение и поддержку от Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми», — отметили организаторы.

В рамках форума пройдут конференции, творческие мероприятия и конкурсы, интеллектуальные викторины, презентации проектов, состоятся лекции, презентации мероприятий и проектов в рамках работы следующих площадок:

1) «Лидерство», «Тьюторство» – основы студенческого самоуправления, командная работа и мотивация, привлечение и обучение актива, организация студенческого самоуправления в профессиональных образовательных организациях, организация деятельности по сопровождению студентов первого курса. Целевая аудитория: руководители органов студенческого самоуправления, активисты.

2) «Студенческие медиа» – информационная деятельность XXI века, PR- связь с общественностью; работа и продвижение в социальных сетях. Целевая аудитория: руководители и активисты студенческих печатных и онлайн СМИ, руководители и активисты информационных направлений работы органов студенческого самоуправления.

3) «Спортивный менеджмент» – развитие массового студенческого спорта в профессиональных образовательных организациях, опыт, пути взаимодействия, организация и проведения спортивных мероприятий. Целевая аудитория: руководители и активисты спортивных клубов, активисты-спортсмены, организаторы спортивного движения.

4) «Арт-менеджмент» – развитие творческого потенциала учащейся молодежи, мастер-классы по проектированию творческих проектов. Целевая аудитория: студенты и активная молодежь, занимающаяся творчеством и организацией культурно-массовых мероприятий и программ.

5) «Ты – предприниматель» – вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, увеличение численности молодых предпринимателей, повышение уровня знаний молодежи в области предпринимательства, стимулирование к развитию собственного бизнеса. Целевая аудитория: студенты, имеющие бизнес-идеи и планирующие заниматься предпринимательством.

6) «Военно-патриотическое воспитание в рамках движения «Юнармия» – получение навыков прохождение воинской службы, патриотическое воспитание молодежи. Целевая аудитория: для представителей военно-патриотических клубов и руководителей. (Площадка будет работать по двум направлениям: для обучающихся в течение полного дня, для руководителей военно-патриотических клубов – работа площадки в первой половине дня).

7) «Вожатый 21 века» – применение игровых технологий, творческая и организационная деятельность, мотивация к совершенствованию, разработка коллективно-творческого дела как проекта. Целевая аудитория: активисты желающие в дальнейшем стать вожатыми.

По сообщению Минобрнауки РК