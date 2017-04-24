В Сыктывкаре пройдет ярмарка вакансий для выпускников

50 работодателей примут участие в ярмарке вакансий для выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений Сыктывкара. Молодым специалистам предложат рабочие места по юридическому, техническому и педагогическому направлениям. Ярмарка вакансий состоится 27 апреля, в четверг, с 14:00 до 16:00 в главном корпусе Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55, корпус «Б», фитнес-зал, 2 этаж).

Организаторы мероприятия — Управление занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Сыктывкара», Центр развития карьеры СГУ им. Питирима Сорокина и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».

Как сообщили в Минтруде РК, посетители ярмарки получат возможность пообщаться с представителями 50 организаций-работодателей, чтобы с наибольшей осведомленностью выбрать для себя будущую работу и оставить резюме для последующего трудоустройства. Для выпускников с инвалидностью организаторы ярмарки предусмотрели проведение онлайн-собеседований с работодателями столицы республики и города Ухты.

«Кроме этого, участникам интерактивных площадок предложат попрактиковаться в составлении резюме и поучится тому, как успешно проходить собеседование. Предприниматели поделятся с молодыми специалистами опытом в том, что касается открытия собственного бизнеса. А для желающих продолжить обучение организованы консультативные площадки «По программам магистратуры» и «Непрерывное обучение», — рассказали в Управлении занятости регионального Министерства труда, занятости и соцзащиты.

По сообщению Министерства труда, занятости и социальной защиты РК